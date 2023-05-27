بشكل دراماتيكي.. بايرن ميونخ يستغل تعثر دورتموند ويحصد لقب البوندسليغا بفارق الأهداف (فيديو)

احتفظ بايرن ميونخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم الـ11 على التوالي، بعدما أحرز جمالا موسيالا هدفا في الدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن ويخطف اللقب من بروسيا دورتموند.

ودخل دورتموند الجولة الأخيرة في الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس، ليحسم بايرن اللقب بفارق الأهداف في أقوى صراع منذ سنوات.

وفي نهاية مثيرة، احتفل بايرن بلقب كان بعيد المنال بينما تبخرت أحلام دورتموند في التتويج لأول مرة منذ 2012 بعد التعادل مع ماينتس بينما كان يحتاج إلى الفوز دون النظر إلى نتيجة المباراة في كولن.

وأنهى بايرن الموسم برصيد 71 نقطة متقدما بفارق الأهداف على دورتموند.

واحتل رازن بال شبورت لايبزيج وأونيون برلين المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وتأهلا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

وهبط هيرتا برلين وشالكه إلى الدرجة الثانية، بينما يخوض شتوتغارت ملحق البقاء أمام ثالث الترتيب في الدرجة الثانية.

وقال توماس مولر الذي احتفل بلقب الدوري رقم 12 مع بايرن وهو رقم قياسي “إنه أمر لا يُصدَّق أن أمُرّ بمثل هذه المنافسة على اللقب”.

وأضاف “اهتزت شباكنا بهدف التعادل مثلما حدث طيلة الموسم ثم حسم موسيالا الفوز. هذا يزيدك جنونا”.

ورغم إنقاذ بايرن موسمه وحصوله على اللقب، فقد أقال الرئيس التنفيذي أوليفر كان الذي لم يسافر إلى كولن، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

ولم تفلح إقالة يوليان ناجلزمان في نهاية مارس/آذار والتعاقد مع توماس توخيل، حيث ودّع الفريق كأس ألمانيا ثم دوري الأبطال من دور الثمانية.

هدف مبكر

وأراح كينجسلي كومان أعصاب بايرن بهدف مبكر بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة.

⚽️🔥 كومان يفتتح التسجيل لفريق بايرن بهدف صاروخي 🔝 حتى هذه اللحظة بايرن ميونخ بطل الدوري#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونخ#Bundesliga pic.twitter.com/6X9Pa6fzVD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

ومع تأخر دورتموند بهدفين في الشوط الأول، أدرك بايرن أن اللقب بين يديه وسيطر دون مخاطرة.

وأحرز ليروي ساني هدفا ثانيا لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب لمسة يد قرب نهاية الشوط الأول.

وتابع مسؤولو بايرن، ومن بينهم صالح حميديتش، نتيجة المباراة في دورتموند بقلق، وأدرك كولن التعادل بواسطة ديان ليوبيتشيتش من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية.

وبدا أن ساني أضاع فرصة حسم بايرن اللقب عندما أهدر فرصة من وضع انفراد في الدقيقة 88.

لكن موسيالا أعاد اللقب إلى ميونخ بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة في نهاية مثيرة لموسم متقلب.