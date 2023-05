محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير ليفربول بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوربا

علق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، على إخفاق فريقه ليفربول الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوربا، برسالة حزينة وجهها إلى جماهير النادي على حسابه بموقع تويتر.

وكتب صلاح -الذي توج بدوري الأبطال مع ليفربول عام 2019، لينضم إلى كتيبة اللاعبين العرب الذين توجوا بلقب أمجد الكؤوس الأوربية- “لقد دُمّرت تمامًا، لا يوجد أيّ عذر على الإطلاق”.

وأضاف “كان لدينا كل ما نحتاج إليه للوصول إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل، لكننا لم نتمكن من ذلك. نحن ليفربول والمشاركة في دوري الأبطال كانت هي الحد الأدنى بالنسبة لنا”.

واختتم صلاح رسالته الحزينة قائلًا “أتقدم بالاعتذار، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو بصورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا ومشجعينا”.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023