محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير ليفربول بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوربا

علق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، على إخفاق فريقه ليفربول الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوربا، برسالة حزينة وجهها إلى جماهير النادي على حسابه بموقع تويتر.

وكتب صلاح -الذي توج بدوري الأبطال مع ليفربول عام 2019، لينضم إلى كتيبة اللاعبين العرب الذين توجوا بلقب أمجد الكؤوس الأوربية- “لقد دُمّرت تمامًا، لا يوجد أيّ عذر على الإطلاق”.

وأضاف “كان لدينا كل ما نحتاج إليه للوصول إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل، لكننا لم نتمكن من ذلك. نحن ليفربول والمشاركة في دوري الأبطال كانت هي الحد الأدنى بالنسبة لنا”.

واختتم صلاح رسالته الحزينة قائلًا “أتقدم بالاعتذار، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو بصورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا ومشجعينا”.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM — Mohamed Salah (@MoSalah) May 25, 2023

وقضى مانشستر يونايتد على آخر آمال ليفربول في اللعب بدوري الأبطال، بعدما حسم وجوده في المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح 4/ 1 على ضيفه تشيلسي أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للمسابقة.

وتأكد إنهاء ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهو في المركز الخامس، حيث يمتلك 66 نقطة من 37 لقاءً، قبل خوض مباراته الختامية أمام مضيفه ساوثهامبتون (متذيل الترتيب) بعد غد الأحد.

ويبتعد ليفربول بفارق 4 نقاط خلف نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الرابع الآن، ليكتفي فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بالمشاركة في بطولة الدوري الأوربي الموسم القادم، ويفقد مقعده الدائم في دوري الأبطال، الذي ظل محجوزًا له منذ موسم 2017 / 2018.

وستشارك 4 أندية من الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل وهي مانشستر سيتي (البطل) وأرسنال (الوصيف)، ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب حاليًّا، ليبتعد صلاح عن البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية الأوربية بعد 10 مواسم قضاها في ملاعب القارة العجوز.

🎥 شاهد | مانشستر يونايتد يضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفوز 4 – 1 على تشلسي

🎙️ تقرير | علي شاهين pic.twitter.com/SinkyS1plv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 25, 2023

وتعرض ليفربول للكثير من الكبوات خلال مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الذي شهد خسارته أمام العديد من الأندية المتعثرة مثل نوتينغهام فورست، العائد للمسابقة بعد سنوات عديدة قضاها في الدرجات الدنيا، وليدز يونايتد، الذي أصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) بوجوده في المركز قبل الأخير حاليا، وبورنموث، الذي ظل مهددًا بوداع البطولة حتى المراحل الأخيرة، وكذلك وولفرهامبتون وبرينتفورد.

كما خسر ليفربول أيضًا أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي، وسقط في فخ التعادل أمام عدد من أندية منتصف الجدول مثل فولهام وكريستال بالاس وفولهام وأستون فيلا.

وبصفة عامة، حقق ليفربول 19 فوزًا مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، خلال مبارياته الـ37 التي لعبها حتى الآن في البطولة العريقة.

ولعب صلاح 79 مباراة في دوري الأبطال بدءًا من مرحلة المجموعات مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، سجل فيها 44 هدفًا، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في البطولة مع الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، ويشترك معه في المركز الـ14 بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال بصفة عامة.

ورغم تأكيدات رامي عباس محامي صلاح، منذ عدة أشهر، على رغبة موكله في البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، حتى في حال فشل الفريق في المشاركة بدوري الأبطال، فمن المؤكد أن تدور الكثير من التكهنات خلال الفترة المقبلة بشأن مستقبل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، داخل قلعة آنفيلد.

وهناك العديد من الأندية التي تسعى للظفر بخدمات قائد منتخب (الفراعنة) في الموسم المقبل، يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتاج إلى حصد نقطة واحدة فقط للتتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولا سيما في ظل التقارير التي تؤكد رحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب (حديقة الأمراء) خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربما تلوح في الأفق مجموعة من الفرق الأخرى التي ستبدي اهتمامًا بضم اللاعب، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره المذهل مع ليفربول، الذي بدأ موسم 2017 / 2018.