بعد فوز تونس على العراق.. إليك تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للشباب (فيديو)

أحيا المنتخب التونسي آمال جماهيره في كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عامًا) المقامة حاليًّا في الأرجنتين، بعدما تغلب على نظيره العراقي بثلاثة أهداف من دون مقابل، مساء أمس الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب التونسي قد استهلّ مشواره في البطولة بالهزيمة أمام نظيره الإنجليزي (صفر-1)، لكنه فاز على العراق ليتنافس على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مع منتخب أوروغواي في الجولة الثالثة.

ويحتل منتخب إنجلترا الصدارة برصيد ست نقاط ويليه منتخبا أوروغواي وتونس برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ويبقى المنتخب العراقي في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

ثالث مواجهة عربية

وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب التونسي في شباك العراق في الشوط الثاني من المباراة، وسجلها يوسف سنانة وشيم الجبالي ومحمود غربال في الدقائق (55 و57 و86)، وجاء هدف غربال من ضربة جزاء.

وحقق المنتخب التونسي الفوز، رغم طرد ريان النصراوي من صفوف الفريق في الدقيقة 74. وتعد هذه ثالث مواجهة عربية في تاريخ “كأس العالم FIFA تحت 20 سنة”.

مباراة مُشتعلة بين العراق وتونس 🇹🇳🇮🇶 فرص كثيرة وثلاثة أهداف وإثارة تحبس الأنفاس 🔥 لا تفوت شيئًا من المباراة وتابع الملخص على +FIFA 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 26, 2023

يشار إلى أن البطولة التي انطلقت من أرض عربية في تونس عام 1977، واستضافتها بعد ذلك كل من السعودية وقطر والإمارات ومصر، تحمل تاريخًا مشرفًا من الحضور العربي، يشمل وصول قطر إلى النهائي عام 1981 وتأهل مصر والعراق إلى نصف النهائي عامي 2001 و2013 على التوالي.

قطر 1995

في عام 1995 كانت نيجيريا تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لمن هم تحت 20 عامًا، عندما ضرب البلاد وباء التهاب السحايا الذي أدى إلى نقل البطولة إلى مستضيف بديل هو دولة قطر، ليحصل العنّابي على مقعد تلقائي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات البرازيل وروسيا وسوريا، وهي المرة الوحيدة التي التقى فيها منتخبان آسيويان في نفس المجموعة.

وكان المنتخب السوري بقيادة المدرب الروسي أناتولي بايداخني، قد تأهل للبطولة بطلًا للقارة، بعد فوزه على اليابان في نهائي كأس آسيا لمن هم تحت 20 عاما في إندونيسيا، وضم في صفوفه نخبة من نجوم الكرة السورية المستقبليين أمثال نادر جوخدار، ونهاد البوشي وطارق جبّان.

بدأت قطر البطولة بمستوى مميز مكّنها من تحقيق التعادل أمام المنتخب الروسي، وخسرت سوريا مباراتها الأولى أمام البرازيل بسداسية نظيفة.

وأنهى المنتخبان العربيان رحلتهما مبكرًا بالخروج من المجموعة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وواصل منتخب البرازيل، خصمهما في المجموعة رحلته نحو النهائي قبل أن يخسر أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين.

تركيا 2013

ثم جات ثاني مواجهات العرب في بطولة كأس العالم للشباب بعد 18 عامًا، عندما استضافت مدينة أنطاليا الساحلية التركية المجموعة الخامسة من نسخة عام 2013.

وكان منتخب العراق قد تأهل وصيفًا لقارة آسيا بقيادة المدرب الوطني حكيم شاكر، في حين قدِمت مصر إلى البطولة بوصفها بطلة للقارة الأفريقية تحت إدارة المدرب ربيع ياسين.

لقاء المنتخبين العربيين جاء مصيريًّا لآمالهما في التأهل في الجولة الثانية، حيث كان منتخب مصر قد خسر مباراته الأولى أمام تشيلي بهدفين مقابل هدف سجله محمود عبد المنعم (كهربا)، وتعادل منتخب العراق أمام المنتخب الإنجليزي بهدفين لكل منهما، وسجل هدفي أسود الرافدين علي فايز وعلي عدنان.

ببساطة، هو محمود عبد الرزاق "شيكابالا" 🔴⚪️ أسطورة الزمالك توهج في كأس العالم تحت 20 سنة 2005 أمام الأرجنتين 🇪🇬👏@EFA | @ZSCOfficial | #U20WC — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 25, 2023

وشهدت الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة انتصارين عربيين، إذ تفوق العراق على تشيلي بثنائية مهدي كامل وسيف سلمان، بينما تجاوز الفراعنة منتخب إنجلترا بهدفي تريزيجيه وكوكا، إلا أن الفوز المصري لم يكن كافيًا لتعويض الخسارة في المباراتين السابقتين، ليتأهل العراق في صدارة المجموعة رفقة تشيلي ويخرج منتخب مصر مع نظيره الإنجليزي.

واستمرت رحلة العراق في عام 2013 حتى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارات على باراغواي (1-0) في دور الـ16، وعلى كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في ربع النهائي، لتكون أفضل مشاركة في تاريخ أسود الرافدين وإحدى أفضل نتائج العرب في البطولة.

حينما احتل منتخب العراق المركز الرابع في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تركيا 2013 🇮🇶 جيل مليء بالمواهب بقيادة حكيم شاكر 👏@IRAQFA pic.twitter.com/X2IsGU9FUg — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 22, 2023

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان قد أعلن تجريد إندونيسيا من استضافة النسخة الحالية لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، وذلك في أعقاب رفضها مشاركة منتخب إسرائيل.