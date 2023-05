فينيسيوس ليس الأول.. تعرّف إلى أبرز المواقف العنصرية على الملاعب الإسبانية

‬اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرّض مهاجم ريال مدريد لإساءات من الجماهير خلال الهزيمة من فالنسيا في استاد ميستايا الأحد الماضي.

ولم تكن حادثة فينيسيوس الأولى من نوعها، حيث شهدت إسبانيا العديد من المواقف العنصرية، وفي ما يلي أبرزها:

واجه داريو سيلفا لاعب ملقة اتهامات بالاعتداء بالضرب على منافس بعدما وجّه لكمة لأحد مشجعي أوفيدو الذي ذكرت تقارير أنه وجّه هتافات معادية للسود حين رفض مهاجم أوروغواي التوقيع على تذكارات.

خلال مباراة ودية بين إسبانيا وإنجلترا على ملعب برنابيو في مدريد، تعرّض آندي كول وريو فرديناند وجيرمين جيناس وجيرمين ديفو وشون رايت-فيليبس لهتافات عنصرية تحاكي أصوات القرود من قِبل المشجعين الإسبان.

فرض الفيفا حينئذ غرامة قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

تلقى صمويل إيتو مهاجم برشلونة بطاقة صفراء بعد أن قذف الكرة على جماهير خيتافي بعد سماع أصوات قرود من المدرجات.

احتفل اللاعب الكاميروني ببعض أهدافه في ذلك الموسم بالقيام ببعض الحركات التي تحاكي القرود في سخرية من الهتافات العنصرية.

لكم المهاجم الكوستاريكي باولو وانشوب مشجعا من ناديه ملقة بعد أن وجهت مجموعة صغيرة إساءات عنصرية ضده وقلدت أصوات قرود بعد مباراة أمام ريال بيتيس.

أُلقيت موزة على حارس إسبانيول كارلوس كاميني في ملعب فيسينتي كالديرون التابع لأتليتيكو مدريد.

هدد إيتو لاعب برشلونة بمغادرة الملعب احتجاجا على هتافات عنصرية في ملعب لا روماريدا التابع لريال سرقسطة لكنه استمر في اللعب حتى نهاية المباراة، وقضت السلطات بتغريم النادي 9 آلاف يورو.

Y'know what, after the events with Vini Jr. and how La Liga President, Tebas, treats racism, I'm not even sure if I wanna see Mbappe go to Madrid anymore.

Same thing happened to Samuel Eto'o when he was playing for VARcelona.

Sad shit, man. #IStandWithVini ✊🏿#NoMas pic.twitter.com/jDjS8JYk9q

— FROZEN Like Elsa (@CredibleIAM) May 22, 2023