الشرطة تصطحب الرئيس الإسرائيلي إلى خارج ملعب بعد اقتحامه من مشجعين (فيديو)

سارع أفراد الأمن بإخراج الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أحد ملاعب كرة القدم، أمس الثلاثاء، بعدما اقتحم مشجعون مبتهجون أرض الملعب بعد فوز فريق بيتار القدس بكأس إسرائيل، في مدينة حيفا.

وأظهر فيديو للأحداث، هرتسوغ وهو يسلم الميداليات للاعبي الفريق الفائز أثناء اقتحام مشجعين الملعب ومسارعة أفراد الأمن بالإحاطة بهرتسوغ واصطحابه إلى خارج الملعب.

Sad scenes tonight at Sammy Ofer Stadium where Beitar Jerusalem won the Israeli State Cup after beating Maccabi Netanya but no trophy ceremony took place after Beitar fans stormed the pitch to celebrate the win. In the video President Isaac Herzog being rushed out of stadium pic.twitter.com/QJEbtPXudT — Roy Jankelowitz (@roijay) May 24, 2023

وقال هرتسوغ في بيان إن المشجعين أفسدوا مراسم المباراة النهائية لدرجة أنه لم يتسن تسليم الكأس للفريق الفائز.

وأضاف هرتسوغ “من العار على مشجعين مخلصين لناديهم انتظروا 14 عامًا للفوز بالكأس ألا يتفهموا هذه اللفتة الرمزية والمهمة للغاية في وقت يسودهم فيه شعور بالفخر (لفوز فريقهم)”.

ويعد بيتار القدس من أكبر فرق كرة القدم الإسرائيلية، ويُعرف عن مشجعيه أنهم الأكثر عنصرية في إسرائيل، وسبق لهم رفع شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خلال المباريات بينها “الموت للعرب”، وأيضًا رفضهم لرؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

ونشر مشجعون للنادي قبل أعوام أغاني تضم عبارات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المواقف العنصرية الشهيرة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه -أو تغييره- شرطًا لقبول لعبه في الفريق.

وكان مستثمرون إماراتيون يعتزمون شراء حصة من نادي بيتار القدس، لكن الصفقة لم تتم.