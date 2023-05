الشرطة تصطحب الرئيس الإسرائيلي إلى خارج ملعب بعد اقتحامه من مشجعين (فيديو)

سارع أفراد الأمن بإخراج الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أحد ملاعب كرة القدم، أمس الثلاثاء، بعدما اقتحم مشجعون مبتهجون أرض الملعب بعد فوز فريق بيتار القدس بكأس إسرائيل، في مدينة حيفا.

وأظهر فيديو للأحداث، هرتسوغ وهو يسلم الميداليات للاعبي الفريق الفائز أثناء اقتحام مشجعين الملعب ومسارعة أفراد الأمن بالإحاطة بهرتسوغ واصطحابه إلى خارج الملعب.

Sad scenes tonight at Sammy Ofer Stadium where Beitar Jerusalem won the Israeli State Cup after beating Maccabi Netanya but no trophy ceremony took place after Beitar fans stormed the pitch to celebrate the win. In the video President Isaac Herzog being rushed out of stadium pic.twitter.com/QJEbtPXudT

— Roy Jankelowitz (@roijay) May 24, 2023