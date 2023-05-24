رياضة|إسرائيل

الشرطة تصطحب الرئيس الإسرائيلي إلى خارج ملعب بعد اقتحامه من مشجعين (فيديو)

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (فرانس برس)
24/5/2023-|آخر تحديث: 24/5/202309:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سارع أفراد الأمن بإخراج الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أحد ملاعب كرة القدم، أمس الثلاثاء، بعدما اقتحم مشجعون مبتهجون أرض الملعب بعد فوز فريق بيتار القدس بكأس إسرائيل، في مدينة حيفا.

وأظهر فيديو للأحداث، هرتسوغ وهو يسلم الميداليات للاعبي الفريق الفائز أثناء اقتحام مشجعين الملعب ومسارعة أفراد الأمن بالإحاطة بهرتسوغ واصطحابه إلى خارج الملعب.

وقال هرتسوغ في بيان إن المشجعين أفسدوا مراسم المباراة النهائية لدرجة أنه لم يتسن تسليم الكأس للفريق الفائز.

وأضاف هرتسوغ “من العار على مشجعين مخلصين لناديهم انتظروا 14 عامًا للفوز بالكأس ألا يتفهموا هذه اللفتة الرمزية والمهمة للغاية في وقت يسودهم فيه شعور بالفخر (لفوز فريقهم)”.

ويعد بيتار القدس من أكبر فرق كرة القدم الإسرائيلية، ويُعرف عن مشجعيه أنهم الأكثر عنصرية في إسرائيل، وسبق لهم رفع شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خلال المباريات بينها “الموت للعرب”، وأيضًا رفضهم لرؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

مشجعو فريق “بيتار القدس” خلال مباراة في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم (الفرنسية – أرشيف)

ونشر مشجعون للنادي قبل أعوام أغاني تضم عبارات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المواقف العنصرية الشهيرة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه -أو تغييره- شرطًا لقبول لعبه في الفريق.

وكان مستثمرون إماراتيون يعتزمون شراء حصة من نادي بيتار القدس، لكن الصفقة لم تتم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز