الاتحاد الإسباني يلغي طرد وإيقاف فينيسيوس ويعاقب فالنسيا

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، إنه عاقب فالنسيا بغلق جزئي لمدرجات ملعبه 5 مباريات وغرامة 45 ألف يورو (49536 دولارا) بعد واقعة التمييز العنصري ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراتهما، الأحد الماضي.

كما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنه ألغى قرار طرد فينيسيوس بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال المباراة ذاتها.

وأضاف الاتحاد في بيان “لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية”.

وتابع “(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث”.

العنصرية ضد فينيسيوس

وأثار الموقف العنصري الذي تعرّض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضجة عالمية وردود فعل غاضبة، دفعت كبار نجوم كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية من الجماهير في ملعب ميستايا خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد الماضي.

1997 El racismo en los estadios españoles existía antes mismo de que yo hubiera nacido. Qué ha cambiado hasta hoy? https://t.co/iaz5U1HAVh — Vini Jr. (@vinijr) May 23, 2023

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد فينيسيوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا من دون كرة.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق بسبب الصيحات العنصرية التي وجُهت إلى فينيسيوس من جماهير فالنسيا.

وفي تقريره، كتب حكم المباراة أنه سمع مشجعًا يصيح في وجه اللاعب “قرد، قرد”.

وبعد المباراة، كتب فينيسيوس عبر إنستغرام: “ما ربحه العنصريون هو طردي، هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا (الدوري الإسباني)”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

لا مكان للعنصرية

بدروه، أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعمه الكامل للاعب ريال مدريد بعد ما تعرض له من إساءات عنصرية من بعض الجماهير على هامش مباراة النادي الملكي مع فالنسيا.

وقال إنفانتينو “نعبر عن تضامننا الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يقف إلى جانب جميع اللاعبين الذين يواجهون مثل هذه الحالات”.

وأضاف “الأحداث التي وقعت خلال المباراة تُظهر أهمية إجراءات الفيفا ضد العنصرية، ولذلك توجد عملية من 3 خطوات في منافسات فيفا ويوصي بها على جميع مستويات كرة القدم، أولها إيقاف المباراة والإعلان عن ذلك، ثانياً يغادر اللاعبون أرضية الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنه إذا استمرت الاعتداءات، سيتم تعليق المباراة، وثالثاً، إذا استمرت الاعتداءات، تتوقف المباراة وتذهب الثلاث نقاط إلى الخصم”.

وأوضح إنفانتينو أنه يجب دعم الخطوات المتخذة لمكافحة العنصرية من خلال التعليم.