فناربهشة يعلق على تحويل لاعبه إلى لجنة الانضباط بدعوى “البصق” على تريزيغيه

اعترض نادي فناربهشة التركي، اليوم الثلاثاء، على تحويل لاعبه ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط للاتحاد التركي لكرة القدم بداعي “البصق” على المصري محمود حسن (تريزيغيه) خلال سجود الأخير على أرض الملعب عقب تسجيله هدفا في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي.

وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل عشر دقائق من النهاية، في المباراة التي انتهت بفوز فناربهشة 3-1، الخميس الماضي.

وقال فناربهشة في بيان عبر تويتر “لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم. إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط”.

وأضاف “ثبت بوضوح أنه (أكايدين) لم يفعل شيئا بالعودة إلى اللقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح”.

وأشار البيان إلى أن “تقرير حكم المباراة لم يتضمن الواقعة. إنه افتراء من الجمهور لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فناربهشة”.

ودعا النادي “كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي ولا سيما في لجنة الانضباط، التي وقّعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا”.

TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal… pic.twitter.com/FheLaJEkiQ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2023

ونفى أكايدين ارتكابه هذا الفعل المزعوم، وكتب على تويتر في وقت سابق “أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرّفي، وهذا تصرّف يحدث مع الرياضيين”.

وقال طرابزون في حسابه على فيسبوك عقب الواقعة “هذا أمر مثير للاشمئزاز. ندين بشدة العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فناربهشة يوم 18 مايو (أيار)”.

وأضاف “إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين لاعب فناربهشة على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف”.

وسجل تريزيغيه هدفين ليقود فريقه طرابزون سبور لاكتساح ضيفه فاتح قرا جمرك 4-1، أمس الاثنين، بالمرحلة الـ35 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل طرابزون المركز السادس في الدوري وله 51 نقطة، ويأتي فناربهشة في المركز الثاني ويبتعد بخمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.