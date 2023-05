ضجة عالمية بسبب العنصرية ضد فينيسيوس.. ريال مدريد يلجأ للقضاء والخارجية البرازيلية تصدر بيانا

أثار الموقف العنصري الذي تعرّض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضجة عالمية وردود فعل غاضبة، دفعت كبار نجوم كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية من الجماهير في ملعب ميستايا خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد فينيسيوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا من دون كرة.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق بسبب الصيحات العنصرية التي وجُهت إلى فينيسيوس من جماهير فالنسيا.

وفي تقريره، كتب حكم المباراة أنه سمع مشجعًا يصيح في وجه اللاعب “قرد، قرد”.

وبعد المباراة، كتب فينيسيوس عبر إنستغرام: “ما ربحه العنصريون هو طردي، هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا (الدوري الإسباني)”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar.

Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa…

Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA

— Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023