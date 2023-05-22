ضجة عالمية بسبب العنصرية ضد فينيسيوس.. ريال مدريد يلجأ للقضاء والخارجية البرازيلية تصدر بيانا

أثار الموقف العنصري الذي تعرّض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضجة عالمية وردود فعل غاضبة، دفعت كبار نجوم كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية من الجماهير في ملعب ميستايا خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وأنهى ريال مدريد المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد فينيسيوس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد أن ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا من دون كرة.

وتوقفت المباراة لمدة 5 دقائق بسبب الصيحات العنصرية التي وجُهت إلى فينيسيوس من جماهير فالنسيا.

وفي تقريره، كتب حكم المباراة أنه سمع مشجعًا يصيح في وجه اللاعب “قرد، قرد”.

وبعد المباراة، كتب فينيسيوس عبر إنستغرام: “ما ربحه العنصريون هو طردي، هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا (الدوري الإسباني)”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

ودخل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على خط الأزمة وأعلن تضامنه مع فينيسيوس وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والدوري الإسباني بمنع “الفاشية” من التوغل في الملاعب.

وظهر اسم فينيسيوس في أكثر من 600 ألف تغريدة على تويتر، إلى جانب التضامن معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أن البرازيل أدانت ما تعرض لها فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث، وقال بيان الخارجية “مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوقائع ووقوع حادثة أخرى غير مقبولة، تأسف الحكومة البرازيلية بشدة لأنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وتجنب تكرار مثل هذه الأعمال العنصرية”.

وأكدت وزارة الخارجية أنه طُلب من السفير مار فرنانديز بالاسيوس أن يمد الوزارة بتفاصيل الحادث الذي دفع الرئيس لولا دا سيلفا إلى دعوة الاتحاد الدولي (الفيفا) ورابطة الدوري الإسباني للتحرك لوقف تجذر العنصرية في ملاعب كرة القدم.

لا مكان للعنصرية

بدروه، أبدي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعمه الكامل للاعب ريال مدريد بعد ما تعرض له من إساءات عنصرية من بعض الجماهير على هامش مباراة النادي الملكي مع فالنسيا.

وقال إنفانتينو “نعبر عن تضامننا الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يقف إلى جانب جميع اللاعبين الذين يواجهون مثل هذه الحالات”.

وأضاف “الأحداث التي وقعت خلال المباراة تُظهر أهمية إجراءات الفيفا ضد العنصرية، ولذلك توجد عملية من 3 خطوات في منافسات فيفا ويوصي بها على جميع مستويات كرة القدم، أولها إيقاف المباراة والإعلان عن ذلك، ثانياً يغادر اللاعبون أرضية الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنه إذا استمرت الاعتداءات، سيتم تعليق المباراة، وثالثاً، إذا استمرت الاعتداءات، تتوقف المباراة وتذهب الثلاث نقاط إلى الخصم”.

وأوضح إنفانتينو أنه يجب دعم الخطوات المتخذة لمكافحة العنصرية من خلال التعليم.

اللجوء للقضاء

وأعلن ريال مدريد الإسباني اتخاذ إجراء رسمي يتمثل في اللجوء للقضاء، ردا على تعرض لاعبه لإساءات عنصرية.

وأكد النادي في بيان له على رفضه الشديد وإدانته للأحداث التي وقعت أمس ضد فينيسيوس جونيور.

وأضاف البيان “تشكل تلك الوقائع هجوما مباشرا على النموذج الاجتماعي والديمقراطي للتعايش في دولتنا على أساس سيادة القانون”.

وتابع “يعتبر ريال مدريد أن مثل تلك الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديدا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، ليتم التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات”.

وأشار البيان إلى أن المادة 124 من الدستور الإسباني تنص على أن دور مكتب المدعي العام هو تعزيز السعي لتحقيق العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة.

وأوضح البيان أنه لهذا السبب، ونظرا لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، وأنه سيكون هناك مدع خاص في أي إجراء يتم الشروع فيه.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

ردود فعل غاضبة

يذكر أن الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة، لا سيما في البرازيل مسقط رأس فينيسيوس، كما انهالت المواقف الداعمة له من مختلف أنحاء العالم.

الموقف الأبرز جاء من زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا الذي قال: “لو قال فينيسيوس سأترك الملعب كنت سأترك معه. لا يمكن تحمّل هذا الأمر”.

وأضاف كوروتا أنه سمع “أصوات القردة نحو الدقيقة العشرين”.

Hay cosas que jamas deben suceder ni dentro ni fuera de un estadio. NO al racismo ni a la intolerancia! pic.twitter.com/bn5iqKhFBO — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 21, 2023

وانضم إليه في حملة التضامن الأسطورة المعتزل رونالدو والمهاجم الدولي ريشارليسون.

وعلّق رونالدو على تويتر قائلا: “حلقة جديدة من العنصرية في الليغا.. إلى متى؟ طالما أن هناك إفلاتا من العقاب وتواطؤا ستكون هناك عنصرية”.

وأضاف: “من غير المقبول ألا يتخذ الحكام والاتحاد والمسؤولين إجراء وأن يصفق المشجعين لمثل هذا العبث. هذا يكفي.. فينيسيوس اعتمد عليّ في معركتك، إنها معركتنا”.