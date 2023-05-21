الخامس في آخر 6 مواسم.. مانشستر سيتي يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشلسي (فيديو)

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه تشلسي (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي، الذي توج بلقبه الخامس في آخر 6 مواسم، بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

واعتقد ألفاريز أنه أضاف الهدف الثاني قرب النهاية قبل إلغائه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، بسبب لمسة يد على رياض محرز.

ورفع مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراتان بالدوري، رصيده إلى 88 نقطة من 36 مباراة في صدارة الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني الذي خاض 37 مباراة، علمًا بأنه توج باللقب بشكل رسمي، أمس السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف.

في المقابل توقف رصيد تشلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وما زال بإمكان مانشستر سيتي التتويج بلقبين آخرين هذا الموسم، حيث يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوربا يوم 10 يونيو/حزيران المقبل، في إسطنبول، كما يواجه جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو على ملعب ويمبلي.

ومع حسم اللقب أمس السبت، عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست، وتفكير سيتي في خوض نهائيين مرتقبين، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، ترك غوارديولا العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء منهم الهداف إرلينغ هالاند.

ورغم ذلك فرض سيتي سيطرته على اللعب، وأظهر الفريق أنه قادر على التألق تحت قيادة غوارديولا بغض النظر عن التشكيلة الحاضرة في الملعب.

وكانت الأجواء احتفالية اليوم، وأقام لاعبو تشلسي ممرًا شرفيًا لتكريم لاعبي سيتي، قبل انطلاق المباراة، بينما دخل آلاف المشجعين أرضية الملعب بعد صفارة النهاية.

وشارك هالاند قرب النهاية، لكنه لم يعزز رقمه القياسي البالغ 36 هدفًا خلال موسم واحد في الدوري الممتاز.