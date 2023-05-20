مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد خسارة أرسنال أمام نوتنغهام بهدف نظيف (فيديو)

ضمن مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة في 6 مواسم من دون أن يلعب، اليوم السبت، بعد خسارة أرسنال صاحب المركز الثاني (1-0) أمام نوتنغهام فورست.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي كان يتصدر الدوري بفارق 8 نقاط، في منتصف مارس/ آذار، عند 81 نقطة من 37 مباراة ويملك مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق 4 نقاط عن سيتي الذي خاض 35 مباراة.

وتُوج سيتي، الذي يستضيف تشيلسي، غدا الأحد، باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

🏆 أبـــــطــال الــبريـــمــيرليـــــغ 🏆 مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز بعد خسارة آرسنال على يد نوتينغهام فورست بهدف دون رد.#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/e0Uk9DRRHk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

وهذا هو لقب الدوري السابع لسيتي منذ انتقال ملكية النادي إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في 2008، وبات يحتاج إلى انتصارين لاستكمال ثلاثية من الألقاب حققها مانشستر يونايتد في 1999.

ويلعب سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، ثم نهائي دوري أبطال أوربا بعدها بأسبوع واحد أمام إنتر ميلان وهو المرشح الأكبر لحصد اللقبين.

وبعد محاولة أرسنال تهديد عرش سيتي هذا الموسم، استطاع فريق المدرب بيب غوارديولا أن يثبت شراسته في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ومنذ خسارة سيتي أمام توتنهام هوتسبير، في الخامس من فبراير/ شباط الماضي، حصد 40 من 42 نقطة متاحة، وفاز في آخر 11 مباراة، كما تفوق ذهابا وإيابا على أرسنال خلال الموسم.

وإذا فاز سيتي في آخر 3 جولات فإنه سيصل إلى 94 نقطة، وهو ما يقل عما حققه عندما توج بأول لقبين للدوري تحت قيادة غوارديولا في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

لكن طريقة إنهاء الموسم توحي بأن الفجوة تتسع بين سيتي وباقي منافسيه.

وسيكون على أرسنال الرضا بإنهاء الموسم في المركز الثاني والعودة إلى دوري أبطال أوربا بعد غياب 5 سنوات.

ولكن المدرب ميكل أرتيتا سيتعين عليه تحليل أسباب انهيار أرسنال تحت الضغط الشرس من سيتي.

وبخسارة أرسنال أمام فورست يكون الفريق اللندني قد فاز مرتين فقط في آخر 8 مباريات في الدوري.