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طرابزون سبور التركي يدين بصق لاعب فناربهشة على تريزيجيه أثناء السجود (فيديو)

سامت أكايدين لاعب فريق فناربهشة يبصق على محمود حسن "تريزيجيه" أثناء سجوده (منصات التواصل)
20/5/2023-|آخر تحديث: 20/5/202305:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدان نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم تصرف سامت أكايدين لاعب فريق فناربهشة، بعدما بصق على المصري محمود حسن “تريزيجيه” لاعب الفريق، أثناء سجوده احتفالًا بهدف.

وسجل تريزيجيه هدفا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس الماضي في الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري التركي.

وقال طرابزون سبور في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: “هذا استياء، وصمة عار!.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعبنا محمود تريزيجيه في المباراة التي لعبناها مع فناربهشة يوم الخميس الماضي”.

وأضاف: “من المخزي والمقيت أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا وهو يسجد بعد احتفاله بالهدف”.

ودعا البيان إلى نبذ مثل السلوك قائلا: “نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم ضد سامت أكايدين، أولا، ونادي فناربهشة الرياضي واتحاد كرة القدم التركي للقيام بما هو ضروري، ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ونبذ مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم”.

 

من جهته، رد اللاعب سامت أكايدين على اتهامه بالبصق على تريزيجيه قائلا في بيان عبر حسابه على توتير: “أُدين الادعاءات غير الأخلاقية التي تلاعبت باللقطة وبزاوية التصوير، لأن تصرفي هو عادة اعتادها الرياضيون”.

وحافظ فناربهشة على آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / 1 على ضيفه طرابزون سبور، الخميس الماضي في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وارتفع رصيد فناربهشة إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جالطا سراي (المتصدر)، في حين توقف رصيد طرابزون سبور (حامل اللقب) عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فناربهشة بهدف حمل توقيع البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأثار سلوك أكايدين استياء روّاد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الاتحاد التركي لكرة القدم بمعاقبة لاعب “فناربهشة” على تصرفه الذي وصفوه بأنه “عنصري ومخلّ بالروح الرياضية”.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر