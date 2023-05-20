الوداد يتعادل 2-2 مع صن داونز ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

ونجح الوداد، حامل لقب الموسم الماضي، في الوصول إلى النهائي حيث انتهت مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي، ومباراة الإياب بالتعادل 2-2، ليبلغ النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وسيلعب الوداد في النهائي مع الأهلي المصري الذي تأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على الترجي التونسي 4-0 بمجموع المباراتين، وذلك في تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الوداد.

ضغط قوي من لاعبي صنداونز على دفاع الوداد، الكرة وصلت إلى زواني الذي سددها في الشباك محرزاً الهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/neKi63miDO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

وتقام مباراة الذهاب يوم الرابع من يونيو/حزيران المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وتقدّم صن داونز في الدقيقة 50 عن طريق ثيمبا زواني، قبل أن يدرك أيوب العلمود التعادل للوداد في الدقيقة 72.

المدافع أيوب العملود يتمكن من إحراز هدف التعادل للوداد من ضربة رأس متقنة بعد أن استغل كرة ساقطة رائعة من يحيى جبران في الدقيقة 72.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/0SX55sWqcY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023

وفي الدقيقة 79، سجل بيتر شالوليلي الهدف الثاني لصن داونز، قبل أن يدرك الوداد التعادل مجددا بهدف سجله موثوبي مافالا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.