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الوداد يتعادل 2-2 مع صن داونز ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

20/5/2023-|آخر تحديث: 20/5/202308:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

ونجح الوداد، حامل لقب الموسم الماضي، في الوصول إلى النهائي حيث انتهت مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي، ومباراة الإياب بالتعادل 2-2، ليبلغ النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وسيلعب الوداد في النهائي مع الأهلي المصري الذي تأهل إلى الدور ذاته بعد فوزه على الترجي التونسي 4-0 بمجموع المباراتين، وذلك في تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الوداد.

وتقام مباراة الذهاب يوم الرابع من يونيو/حزيران المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

وتقدّم صن داونز في الدقيقة 50 عن طريق ثيمبا زواني، قبل أن يدرك أيوب العلمود التعادل للوداد في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 79، سجل بيتر شالوليلي الهدف الثاني لصن داونز، قبل أن يدرك الوداد التعادل مجددا بهدف سجله موثوبي مافالا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات