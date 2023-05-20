الأهلي المصري يكرر فوزه على الترجي ويبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي (فيديو)

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تغلبه على الترجي التونسي (1-0) في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي (3-0) في تونس بمباراة الذهاب، ليخطف التأهل بعد تفوقه (4-0) في مجموع المباراتين.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الترجي تهديد مرمى الأهلي في محاولة لتعويض تأخره، ولكن سرعان ما استعاد لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللقاء، وقاموا بتهدئة اللعب من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين، لينحصر اللعب وسط الملعب.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 60 التي شهدت محاولة هجومية للأهلي عندما توغل محمد هاني بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات، لكن كهربا فشل في التعامل معها لتضيع فرصة هدف ثانٍ للأهلي.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68، عندما لعبت تمريرة بينية خلف مدافعي الترجي إلى كهربا ليتمكن من السيطرة عليها وراوغ دبشي، لكنه انزلق على أرض الملعب ومررها إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن محمد أمين توجاي مدافع الترجي أبعدها من على خط المرمى برأسه.

وشهدت الدقيقة 87 فرصة للأهلي عندما سدد ياسر إبراهيم كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، فبعد سلسلة من التمريرات داخل منطقة جزاء الترجي وصلت الكرة إلى عبد القادر الذي سدد كرة قوية، لكنها علت العارضة أيضًا.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء توغل كهربا بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء الترجي، وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها دبشي ببراعة.

ومرّ الوقت المتبقي من الشوط الثاني دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وسيلتقي الأهلي مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الدار البيضاء، وتقام مباراة العودة اليوم السبت في جنوب أفريقيا.