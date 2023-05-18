مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة ويصعد لنهائي دوري الأبطال (فيديو)

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الثانية في 3 مواسم بعد أن اكتسح ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 4-صفر في إياب قبل النهائي ليفوز 5-1 في مجموع المباراتين.

وسجل برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي خلال الشوط الأول في الدقيقتين 23 و37 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، أحرز إيدر ميليتاو الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن يحرز البديل خوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليثأر سيتي لهزيمته في الدور ذاته من الموسم الماضي.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتعادل 1-1.

وبذلك ثأر مانشستر سيتي من خسارته 5-6 أمام ريال مدريد في إجمالي لقائي الذهاب والعودة للدور نفسه في نسخة المسابقة الماضية، التي توج بلقبها الفريق الإسباني.

وهذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها مانشستر سيتي، الذي لم يخسر في 26 مباراة على ملعبه، إلى نهائي أبطال أوربا في تاريخه بعد نسخة عام 2021.

وسيلعب مانشستر سيتي مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية، التي تقام على ملعب (أتاتورك الأولمبي) بمدينة إسطنبول في 10 يونيو/حزيران المقبل.

وتغلب إنتر ميلان على مواطنه وجاره اللدود ميلان، 3-صفر في مجموع المباراتين بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويأمل مانشستر سيتي في التتويج بثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال) خلال الموسم الحالي.

ويحلق مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، ويحتاج للحصول على 3 نقاط فقط خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة من أجل التتويج باللقب رسميًا دون النظر لنتائج منافسيه.

كما يستعد مانشستر سيتي أيضًا لمواجهة جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية لكأس الاتحاد، الشهر المقبل.