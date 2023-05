إيقاف كلوب مدرب ليفربول وتغريمه 95 ألف دولار

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، إنه أوقف يورغن كلوب مدرب ليفربول لمباراتين مع تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (95 ألف دولار) بسبب تصريحاته لوسائل إعلام عقب مباراة توتنهام هوتسبير في 30 أبريل/ نيسان الماضي.

وعقب فوز ليفربول 4-3 على ملعبه اتهم كلوب الحكم بول تيرني بأنه يحمل “ضغينة” ضد ليفربول.

وقال “لدينا تاريخنا مع تيرني، حقا لا أعرف ماذا لديه ضدنا، لقد قال إنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً”.

وراجعت لجنة الحكام التسجيل الصوتي لتيرني مع مدرب ليفربول وقالت إنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الإيقاف سيسري فورا في المباراة الأولى على كلوب بينما سيتم إرجاء تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية حتى موسم 2023-2024 شريطة ألا يرتكب أي مخالفات أخرى خلال هذه الفترة.

وسيغيب المدرب الألماني عن قيادة فريقه عندما يستضيف أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

