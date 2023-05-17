بعد غياب 13 عاما.. إنتر يكرر فوزه على ميلان ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوربا (فيديو)

حجز إنتر ميلان الإيطالي أول مقاعد نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم بفوزه على جاره ميلان بهدف دون مقابل، في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

بدأ اللقاء بضغوط كبيرة على ميلان الذي نزل أرض ملعب “جوزيبي مياتزا” مهاجمًا بحثًا عن التسجيل، وتعويض خسارة الذهاب أمام جاره بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي.

إنتر هو الآخر لم يعتمد على تفوّقه ذهابًا، وحاول الوصول إلى شباك مايك ماينان على أمل قتل أحلام ميلان بهدف مُبكر يحسم الأمور ويُجنب الفريق المفاجآت.

محاولات ميلان كانت الأكثر خطورة بشكل واضح، إذ منع أندريه أونانا فرصة هدف محقق في الدقيقة 11 عندما تصدى ببراعة لكرة سددها إبراهيم دياز على بعد أمتار قليلة من مرمى إنتر.

بدوره، تألق مانيان في إبعاد رأسية قوية من البوسني إيدين غيركو، قبل أن ينطلق البرتغالي رافائيل لياو ويخترق الخاصرة اليمنى من دفاعات إنتر، ويُسدد كرة جاورت القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة في أخطر فرص المباراة.

الشوط الثاني جاء أقل حماسًا مع تراجع إنتر في مناطقه، واعتماده على الدفاع بشكل منظم جعل من مهمة الوصول إلى مرماه غاية في الصعوبة على ميلان الذي انتظر حتى الدقيقة 69 ليُهدد أونانا برأسية من لياو لم يجد الحارس الكاميروني أي صعوبة في إمساكها.

وعكس مجريات اللعب، نجح إنتر في خطف الأسبقية بهدف جاء عند الدقيقة 74 بعد تمريرة من البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سدد من داخل منطقة جزاء ميلان عن يمين مانيان.

هدف لإنتر!!!!!!!!!!! الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء يسدد بقدمه اليسرى على يمين الحارس مانيان والجمهور يشتعل في المدرجات! إنتر أصبح قريباً جداً من المباراة النهائية.#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_ميلان #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/jZFiG7fumy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2023

وواصل إنتر تنظيمه الدفاعي في الدقائق المتبقية التي لم تسعف ميلان لفعل أي جديد، وسط بعض التوتر الذي شاب الأجواء بعد تدخل البوسني رادي كرونيتش العنيف على التركي هاكان تشالهان أوغلو.

وينتظر إنتر في المباراة النهائية المتأهل عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على استاد “الاتحاد” علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله في سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن يقام النهائي، يوم السبت 10 يونيو/حزيران المقبل، على أرض ملعب “أتاتورك الأولمبي” في ولاية إسطنبول التي تتحضر لاستضافة الحدث الأكبر على مستوى الأندية الأوربية للمرة الثانية بعد نهائي 2005.