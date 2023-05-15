بينهم مصطفى محمد.. 5 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي يرفضون ارتداء قمصان دعم المثلية

قالت وسائل إعلام فرنسية، الأحد، إن 5 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي لكرة القدم رفضوا ارتداء قمصان عليها شعار دعم المثلية.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن المصري مصطفى محمد مهاجم فريق “نانت”، أبلغ مسؤولي النادي برفضه ارتداء قميص الفريق الذي يحمل شعار دعم للمثلية خلال مباراة فريقه أمام تولوز في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم المصري مصطفى سافر مع تشكيلة نانت إلى تولوز، لكنه قرر البقاء في الفندق وعدم الذهاب إلى الملعب بعد رفضه ارتداء القميص الذي يدعم المثليين.

L'attaquant égyptien du FC Nantes Mostafa Mohamed a refusé de prendre part à la rencontre contre Toulouse, ce dimanche. En cause, les flocages arc-en-ciel mis en place par la LFP pour la campagne de lutte contre l'homophobie https://t.co/XTwciUu4Tb pic.twitter.com/NRL32zX810 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 14, 2023

وشارك مصطفى، 25 عامًا، الذي يلعب على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، في مباريات نانت كلها هذا الموسم، سواء كأساسي أو بديل، وسجل 8 أهداف في 34 مباراة بالدوري.

وذكرت شبكة “آر إم سي سبورت” الفرنسية أن 4 لاعبين بصفوف فريق تولوز رفضوا المشاركة في اللقاء للسبب نفسه.

وأوضحت الشبكة أن اللاعبين هم المغربي زكريا أبو خلال والجزائري فارس شايبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارا.

وانتهت مباراة الفريقين دون أهداف، وأعلن الناديان تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة ونصف الساعة بسبب شكوك بشأن “حقيبة مشبوهة”.

وقال تولوز في بيان “أبدى بعض اللاعبين من التشكيلة عدم رضاهم عن ارتباطهم بألوان قوس قزح الذي يمثل مجتمع الميم”.

وأضاف: “في الوقت الذي نحترم فيه الاختيارات الشخصية للاعبين، وبعد نقاشات عديدة، قرر نادي تولوز استبعاد اللاعبين من اللقاء”.

#TFCFCN, communiqué officiel du Club. — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 14, 2023

وطلبت رابطة الدوري الفرنسي في الدرجتين الأولى والثانية من اللاعبين ارتداء قمصان عليها أرقام بألوان قوس قزح لدعم المثليين.

وأكد المغربي أبو خلال، 23 عامًا، أنه رفض بالفعل المشاركة في المباراة، وأكد ببيان في حسابه على تويتر احترام الجميع، مطالبًا الآخرين باحترام معتقداته.

وكتب: “لقد اتخذت قراري بعدم المشاركة في مباراة اليوم. الاحترام قيمة أقدرها كثيرًا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية”.

وأضاف: “وبسبب ذلك، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية”.

وشارك أبو خلال في مباريات تولوز كلها في الدوري هذا الموسم وسجل 8 أهداف في 34 مباراة، وأحرز هدفًا خلال فوز تولوز 5-1 على نانت في نهائي كأس فرنسا في 29 أبريل/نيسان الماضي.