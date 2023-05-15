بعد الفوز على إسبانيول.. برشلونة يتوج بالدوري الإسباني قبل 4 جولات على نهاية المسابقة (فيديو)

توج فريق برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه، والأولى خلال أربع سنوات، بعدما فاز 4-2 على إسبانيول.

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

ويتعين على برشلونة الانتظار حتى يوم السبت المقبل للاحتفال باللقب بين جماهيره حين يستضيف ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في “كامب نو”.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وأليكس بالدي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، فيما سجل خافيير بوادو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا.

ولم يحظ برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال إذ اضطر الزوار للهرب من الملعب سريعا بعد صفارة النهاية عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب.





وفاز برشلونة للمرة 27 في 34 مباراة هذا الموسم واستند في نجاحه بالمسابقة المحلية على قوة دفاعه، إذ استقبل 13 هدفا فقط وهي أفضل محصلة دفاعية في مسابقات الدوري الأوربية الكبرى.

وتبدو أرقامه الدفاعية أكثر إبهارا في ملعبه، إذ استقبل هدفين فقط، أحدهما من ركلة جزاء والآخر من نيران صديقة.

كما يملك ثاني أفضل هجوم في الدوري بعدما أحرز 64 هدفا متقدما بأربعة أهداف على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.