دوري أبطال أوربا.. مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد في البرنابيو (فيديو)

تعادل ريال مدريد الإسباني في معقله “سانتياغو برنابيو” مع مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

بدأ اللقاء بحذر شديد من الفريقين قبل أن يفرض السيتي أفضليته ويهدد مرمى الريال بتسديدة من الإسباني رودريغو هيرنانديز تصدى لها تيبو كورتوا بصعوبة.

الاستحواذ العالي على الكرة من جانب السيتي قابله الريال بتنظيم دفاعي مميز وخطوط خلفية مترابطة صعّبت كثيرا على خط الوسط الإنجليزي مهامه في إيصال الكرات إلى الهجوم.

وظهر الوجه الحقيقي للريال بعد مضي نصف ساعة عندما بدأ لوكا مودريتش وكامافينغا بالتحرك وتحرير فينيسيوس جونيورز الذي استلم كرة من زميله الفرنسي ثم انطلق بها وسددها من خارج منطقة الجزاء، واستقرت عن يمين مواطنه إديرسون مسجلا هدفا جميلا في الدقيقة 36.

وعقب الاستراحة، تبادل الطرفان الفرص وسط خطورة أكبر لأصحاب الأرض، غير أن الضيوف هم من سجلوا وعدّلوا النتيجة عند الدقيقة 67، بعد تمريرة من الألماني إلكاي غوندوغان إلى البلجيكي كيفن دي بروين استقبلها الأخير بتصويبة أرضية قوية عجز ابن بلده كورتوا عن صدها.

وفي الدقائق التالية، هدأ اللعب وغابت المحاولات الجادة على المرميين سوى في مناسبة وحيدة، إثر مخالفة نفذها مودريتش مرفوعة ارتقى لها كريم بنزيما وحوّلها برأسه نحو المرمى لكن إديرسون كان حاضرا وردّها ببراعة.

وتألق الحارس البرازيلي مرة أخرى حين أبعد قذيفة كروية أطلقها البديل أوريلين تشواميني في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة التي استمر فيها التعادل سيد الموقف، ويتأجل الحسم بذلك إلى الأسبوع المقبل حيث يذهب الريال إلى مدينة مانشستر لخوض مواجهة الإياب على ملعب “الاتحاد”.

ومن المقرر أن يلتقي، غدا الأربعاء، الجاران ميلان وإنتر على ملعب سان سيرو للعب مباراة نصف النهائي الآخر في مواجهة إيطالية خالصة.