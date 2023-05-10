دوري أبطال أوربا.. مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد في البرنابيو (فيديو)
تعادل ريال مدريد الإسباني في معقله “سانتياغو برنابيو” مع مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لمثله، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا.
بدأ اللقاء بحذر شديد من الفريقين قبل أن يفرض السيتي أفضليته ويهدد مرمى الريال بتسديدة من الإسباني رودريغو هيرنانديز تصدى لها تيبو كورتوا بصعوبة.
الاستحواذ العالي على الكرة من جانب السيتي قابله الريال بتنظيم دفاعي مميز وخطوط خلفية مترابطة صعّبت كثيرا على خط الوسط الإنجليزي مهامه في إيصال الكرات إلى الهجوم.
🧤 إيدرسون يستأسد أمام رأسية بنزيمة المتقنة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2023
وظهر الوجه الحقيقي للريال بعد مضي نصف ساعة عندما بدأ لوكا مودريتش وكامافينغا بالتحرك وتحرير فينيسيوس جونيورز الذي استلم كرة من زميله الفرنسي ثم انطلق بها وسددها من خارج منطقة الجزاء، واستقرت عن يمين مواطنه إديرسون مسجلا هدفا جميلا في الدقيقة 36.
مجهود مميّز من كامافينغا أحسن فينيسيوس استغلاله بتسديدة صاروخية استقرت في شباك إيدرسون ⚽️👑
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/jQyST0MMpg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2023
وعقب الاستراحة، تبادل الطرفان الفرص وسط خطورة أكبر لأصحاب الأرض، غير أن الضيوف هم من سجلوا وعدّلوا النتيجة عند الدقيقة 67، بعد تمريرة من الألماني إلكاي غوندوغان إلى البلجيكي كيفن دي بروين استقبلها الأخير بتصويبة أرضية قوية عجز ابن بلده كورتوا عن صدها.
🧐⚽️ هدف مانشستر سيتي يثير الجدل !
برأيك، هل خرجت الكرة من أرض الملعب؟ ✍️🗨️#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/BJRNlc6UUx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2023
وفي الدقائق التالية، هدأ اللعب وغابت المحاولات الجادة على المرميين سوى في مناسبة وحيدة، إثر مخالفة نفذها مودريتش مرفوعة ارتقى لها كريم بنزيما وحوّلها برأسه نحو المرمى لكن إديرسون كان حاضرا وردّها ببراعة.
كيفين دي بروين يشعل المباراة بتسجيله هدف التعادل لمانشستر سيتي ⚽️🔥
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/IXsteL7e6Y
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2023
وتألق الحارس البرازيلي مرة أخرى حين أبعد قذيفة كروية أطلقها البديل أوريلين تشواميني في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة التي استمر فيها التعادل سيد الموقف، ويتأجل الحسم بذلك إلى الأسبوع المقبل حيث يذهب الريال إلى مدينة مانشستر لخوض مواجهة الإياب على ملعب “الاتحاد”.
ومن المقرر أن يلتقي، غدا الأربعاء، الجاران ميلان وإنتر على ملعب سان سيرو للعب مباراة نصف النهائي الآخر في مواجهة إيطالية خالصة.