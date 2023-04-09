لاعب ريال مدريد فالفيردي يعتدي بالضرب على بايينا لاعب فياريال.. والأخير يصرح (فيديو)

أقدم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على لكم لاعب فياريال أليكس بايينا في الوجه بعد الخسارة 2-3 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، بحسب تقارير إعلامية في إسبانيا.

واشتكى بايينا عبر حسابه على تويتر الأحد من تعرضه “لهجوم”، ونفى أنه أهان عائلة فالفيردي، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير على أنه سبب غضب الأوروغوياني.

وكتب بايينا “أنا حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة، وفوجئت بما يقولونه عني، هذا الأمر عار عن الصحة”.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

وتغلب فياريال على ريال مدريد 3-2 على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وبعد المباراة أفادت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر أمام حافلة الفريق الزائر لمواجهة بايينا.

وكتب تشيسكو نادال مندوب فريق فياريال على تويتر، الأحد، “فيدي فالفيردي، بلطجي وجبان”، ثم حذف منشوره في وقت لاحق.

‼️ Villarreal’s delegate Xisco Nadal has now DELETED his tweet calling: “Fede Valverde, a thug and a coward.”📲🚨 pic.twitter.com/NtOdQimNse — Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2023

ولم يذكر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس أي إشارة إلى الحادثة في تقريره عن المباراة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مصادر مقربة من فالفيردي قالت إن بايينا أزعج لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا في يناير/كانون الثاني بالحديث عن طفله الذي لم يولد بعد.

🚨 CHTV | لكمة فالفيردي واضحه على وجه باينا. pic.twitter.com/sVauug3OYg — Insider Real (@RMCFarab) April 9, 2023

وكشفت صديقة فالفيردي مينا بونينو في فبراير/شباط أن الشريكين اعتقدا أنهما فقدا طفلهما، ولكن تبيّن في ما بعد أن الحمل جيد.

وذكرت “ماركا” أن بايينا أشار مرة أخرى إلى طفل فالفيردي خلال مباراة السبت، ما أدى إلى تلك المواجهة.