لاعب ريال مدريد فالفيردي يعتدي بالضرب على بايينا لاعب فياريال.. والأخير يصرح (فيديو)

أقدم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على لكم لاعب فياريال أليكس بايينا في الوجه بعد الخسارة 2-3 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت، بحسب تقارير إعلامية في إسبانيا.

واشتكى بايينا عبر حسابه على تويتر الأحد من تعرضه “لهجوم”، ونفى أنه أهان عائلة فالفيردي، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير على أنه سبب غضب الأوروغوياني.

وكتب بايينا “أنا حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة، وفوجئت بما يقولونه عني، هذا الأمر عار عن الصحة”.

وتغلب فياريال على ريال مدريد 3-2 على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وبعد المباراة أفادت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر أمام حافلة الفريق الزائر لمواجهة بايينا.

وكتب تشيسكو نادال مندوب فريق فياريال على تويتر، الأحد، “فيدي فالفيردي، بلطجي وجبان”، ثم حذف منشوره في وقت لاحق.

‼️ Villarreal’s delegate Xisco Nadal has now DELETED his tweet calling: “Fede Valverde, a thug and a coward.”📲🚨 pic.twitter.com/NtOdQimNse

— Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2023