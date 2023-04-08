مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون ويعزز موقعه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سكوت مكتوميناي وزميله أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد فوزا مستحقا (2-0) على ضيفه إيفرتون، وعزز موقعه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ودخل فريق المدرب إريك تن هاغ في قلب الصراع لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، إذ رفع رصيده إلى 56 نقطة من 29 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب الذي فاز (2-1) على برنتفورد، اليوم.

ويتقدم يونايتد بفارق 3 نقاط على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي خاض 30 مباراة وفاز (2-1) على برايتون آند هوف ألبيون.

وتجمد رصيد فريق المدرب شون دايك، الذي يكافح لتجنب الهبوط، عند 27 نقطة في المركز 17 وبفارق الأهداف عن منطقة الهبوط.

وضغط يونايتد على غوردان بيكفورد حارس الضيوف مبكرا في ملعب أولد ترافورد المشمس، وسيطر على نصف ملعب إيفرتون أغلب الوقت.

وكان بوسع يونايتد أن يتقدم بهدف بعد مرور 12 دقيقة، إذ سدد أنتوني كرة قوية ردت من القائم إلى آرون وان-بيساكا الذي أهدر فرصة التسجيل من مدى قريب وسدد خارج المرمى.

هدف مكتوميناي

وأثمر الضغط أخيرا في الدقيقة 36 عندما أرسل غيدون سانشو تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى مكتوميناي ليسدد الكرة في الشباك من مدى قريب.

واقترب برونو فرنانديز من إضافة الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 76، لكن بيكفورد أخرج الكرة فوق المرمى.

وصنع ماركوس راشفورد، الذي أتيحت له فرص عديدة في مباراته رقم 350 مع يونايتد في جميع المسابقات، هدف مارسيال في الدقيقة 71 بتمريرة عرضية وصلت إلى المهاجم الفرنسي الذي شارك في الشوط الثاني ليجد نفسه في وضع انفراد ويضع الكرة بسهولة في المرمى.

وغاب عن يونايتد كاسيميرو، الذي أنهى الإيقاف لـ4 مباريات اليوم، لكن زميله كريستيان إريكسن لاعب الوسط عاد إلى الفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل عندما شارك بديلا في الدقيقة 77 في أول ظهور له منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان إيفرتون قد فاز مرة واحدة خارج أرضه هذا الموسم، في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمام ساوثامبتون، لكن نتائجه تحسنت في الفترة الأخيرة، وتعادل على أرضه مع توتنهام هوتسبير، الاثنين الماضي.

ومنذ تعيين دايك في يناير الماضي، خسر إيفرتون 4 مرات فقط في آخر 10 مباريات، وفاز خلال تلك الفترة على أرسنال المتصدر.