مانشستر سيتي يسحق ساوثهامبتون برباعية ويواصل مطاردة أرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون (4-1) ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر الذي يواجه ليفربول غدا الأحد، علما بأن سيتي لديه مباراة مؤجلة، إذ خاض 29 مباراة، في حين سيلعب أرسنال غدا مباراته رقم 30.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتقدّم سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إيرلنغ هالاند قبل أن يضيف جاك غريليش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث للسيتي بضربة مقصية رائعة، قبل أن يسجل سيكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 72.

يا اخي وايـــد حلو 😻 سلاح غوارديولا الفتاك يبصم على هدف غاية في الجمال #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/5IcO4F34lh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2023

وفي الدقيقة 76، اختتم البديل جوليان ألفاريز رباعية سيتي بهدف من ضربة جزاء.