مواجهات نارية للفرق العربية في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023، التي أقيمت مساء الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية للفرق العربية.

وشارك في القرعة 6 أندية عربية من أصل 8 صعدت للدور ربع النهائي، إذ تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، والرجاء والوداد من المغرب.

ويلتقي الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، والوداد المغربي حامل النسخة الماضية مع سيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري مع صن داونز الجنوب أفريقي، وشبيبة القبائل الجزائري ضد الترجي التونسي.

الطريق إلى النهائي بات واضحًا 🛣️ مشوار الفرق حتى ختام دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/6v0X7WkI6Q — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من شبيبة القبائل والترجي مع الفائز من الأهلي والرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي مع الفائز من شباب بلوزداد وصن داونز في نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.

ربع النهائي الثاني! 2⃣ 🇪🇬 الأهلي 🆚 الرجاء 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/WCbofe0LZ6 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2023

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي فوز هدف محمود كهربا في مرمى الهلال بالجولة السادسة بجائرة الأفضل بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بتصويت الجمهور.

🌟 محمود كهربا 🌟 🇪🇬 بتصويت الجماهير، هدف محمود كهربا في مرمى الهلال بالجولة السادسة هو الأفضل بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. 🤩 #TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @MKahraba pic.twitter.com/qBHqJU5uG1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2023

ويعد الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 بطولات متفوقًا على مواطنه الزمالك ومازيمبي أصحاب الوصافة بخمس بطولات لكل منهما.