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مواجهات نارية للفرق العربية في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا
قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا (منصات التواصل)
6/4/2023-|آخر تحديث: 6/4/202312:51 AM (مكة المكرمة)

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023، التي أقيمت مساء الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية للفرق العربية.

وشارك في القرعة 6 أندية عربية من أصل 8 صعدت للدور ربع النهائي، إذ تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، والرجاء والوداد من المغرب.

ويلتقي الأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، والوداد المغربي حامل النسخة الماضية مع سيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري مع صن داونز الجنوب أفريقي، وشبيبة القبائل الجزائري ضد الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من شبيبة القبائل والترجي مع الفائز من الأهلي والرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي مع الفائز من شباب بلوزداد وصن داونز في نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي فوز هدف محمود كهربا في مرمى الهلال بالجولة السادسة بجائرة الأفضل بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بتصويت الجمهور.

ويعد الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 بطولات متفوقًا على مواطنه الزمالك ومازيمبي أصحاب الوصافة بخمس بطولات لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل