طفل سوري لاجئ يصبح أصغر لاعب شطرنج في منتخب ألمانيا (فيديو)

أصبح الطفل السوري اللاجئ حسين بيسو، 11 عامًا، أصغر لاعب يتم اختياره للمشاركة مع المنتخب الألماني للشطرنج في تاريخ اتحاد الشطرنج الألماني.

وسيلعب بيسو مع المنتخب الألماني للشطرنج في كأس أوربا الوسطى، المقرر أن تجري في كرواتيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، على الرغم من عدم حصوله على الجنسية الألمانية الكاملة بعد.

ويقول والده مصطفى بيسو إن حسين بدأ يتعلم لعب الشطرنج وهو في الرابعة من عمره.

وبعد إتقان الحركات الأساسية، فاجأ حسين الجميع بموهبته، إذ يقول والده إنه “بدأ يصحح لنا ويخبرنا بما كان يجب فعله للفوز”.

ويقول بيرند فولكر، مدرب منتخب الشباب القومي الألماني، إن حسين لاعب استثنائي و”سريع جدًا في استيعاب مواقع (قطع) الشطرنج. هذا استثنائي حقًا”.

وحين استقرت عائلة بيسو السورية في بلدة ليبشتات بغرب ألمانيا عام 2016 لاجئين، كان أول ما فعله مصطفى هو شراء شطرنج والعثور على نادي شباب للشطرنج، كي يلعب فيه ابنه في البلدة الصغيرة.

وسرعان ما رأى مدربو النادي أن حسين متقدم بكثير على أنداده من الأطفال على الرغم من أنه لم يتعلم بعد ما يكفي من اللغة الألمانية ليتمكن من فهم التدريب.

وأوصى المدربون بذهاب الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات وقتها، إلى ناد على مستوى الولاية.

وبدأ حسين الاشتراك في بطولات، وفاز بالمركز الأول في مسابقة ألمانيا لأقل من عشر سنوات عام 2020، ثم المركز الثالث في بطولة العالم تحت سن 12 سنة العام الماضي.

واليوم يتحدث حسين الألمانية بطلاقة وتعلم من البطولات الكثيرة التي شارك فيها، وقال إن استمرار التركيز لساعات عدة أحيانًا في مباراة هو التحدي الأكبر بالنسبة له.

وذكر أن تشابه اللعبة مع الرياضيات هو ما يجعلها ممتعة في نظره.

ودشنت أسرته حملة تمويل جماعي للمساعدة في تمويل كلفة السفر إلى البطولات والتدريب، ويأملون أن يجد راعيًا في نهاية المطاف.

وقال فولكر، مدرب منتخب الشباب الألماني وهو الذي اختار حسين، إن كل ما هو متوقع منه هو اكتساب خبرة في كرواتيا، نظرًا لأنه سيلعب مع خصوم أكبر سنًا.

ويعترف حسين نفسه بالتحدي المتمثل في كونه صغير جدًا، لكنه يرى فيها فرصة لشحذ مهاراته، قائلًا: “إذا فزت، فالحمد لله على ذلك، وإذا خسرت سأحاول الفوز في المرة التالية”.