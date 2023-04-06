بعد غياب 6 سنوات.. منتخب الأرجنتين يعود إلى صدارة تصنيف الفيفا

أزاحت الأرجنتين بطلة العالم منافستها التقليدية البرازيل من عرش التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتستعيد الصدارة اليوم الخميس بعد غياب دام 6 سنوات، في حين تصدر المغرب المنتخبات الأفريقية والعربية.

وشهد شهر مارس/ آذار الماضي العديد من المباريات الدولية الرسمية والودية، التي أسهمت في تغيير آخر تصنيف أصدره الفيفا.

وفاز فريق المدرب ليونيل سكالوني، الذي توج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على منتخب فرنسا في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، على منتخبي بنما وكوراساو وديًّا في فترة الأجندة الدولية الماضية.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على موعد مع التاريخ خلال هاتين المباراتين، حيث أحرز هدفه رقم 800 في مسيرته الحافلة، خلال فوز راقصي التانغو بهدفين دون رد على بنما، قبل أن يصل إلى هدفه الدولي رقم 100، عندما أحرز 3 أهداف (هاتريك) في الانتصار الكاسح للفريق بـ7 أهداف من دون رد على منتخب كوراساو.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2017، إذ تراجع بعد ذلك بـ12 مركزًا في تصنيف العام التالي، عقب مشاركته المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018.

🇦🇷🏆 World champions ✅

🇦🇷🥇 Top of the #FIFARanking ✅ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2023

وخطف منتخب الأرجنتين القمة من نظيره البرازيلي، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 2/1 أمام مضيفه منتخب المغرب وديًّا، وهو ما تسبب في تقهقره إلى المركز الثالث عالميًّا.

وجاء منتخب فرنسا في المركز الثاني عالميًّا بعد تغلبه على منتخبي هولندا وأيرلندا في بداية التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوربية (يورو 2024).

وظلت بلجيكا في المركز الرابع واحتلت إنجلترا المركز الخامس، وتلتها هولندا وكرواتيا وإيطاليا وجاءت البرتغال في المركز التاسع وتلتها إسبانيا.

المغرب يحقق فوزا تاريخيا على البرازيل واحتفاء بأول منتخب عربي يهزم نجوم السامبا

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وحافظ المغرب، الذي تبوّأ المرتبة الرابعة في كأس العالم في قطر، على المركز الـ11 ليتصدر المنتخبات الأفريقية والعربية في التصنيف الصادر اليوم، في حين تقدمت السنغال لتحتل المركز الـ18 والثاني في أفريقيا، وتلتها تونس في المركز الـ28، ثم الجزائر في المركز الـ34 (متقدمة بـ6 مراكز)، ومصر في المركز الـ35 (متقدمة بـ4 مراكز).

واحتل المنتخب السعودي، الذي انفصل عن مدربه الفرنسي إيرفي رينار بالتراضي نهاية الشهر الماضي، المركز الـ54 عالميًّا والأول في المنتخبات العربية في قارة آسيا، ثم جاءت قطر في المركز الـ61، والعراق في الـ67، ثم الإمارات وعُمان في المركزين الـ72 والـ73 على الترتيب.

وحقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر قفزة في التصنيف بتقدمه بعشرة مراكز ليصل إلى المركز الـ122 عالميًّا.