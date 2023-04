أولى تصريحات تشيفرين عقب فوزه برئاسة الاتحاد الأوربي لكرة القدم لولاية ثالثة

فاز ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) بولاية ثالثة في منصبه بالتزكية خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في لشبونة الأربعاء. وسيشغل المسؤول السلوفيني منصبه لـ4 سنوات حتى عام 2027.

وأصبح تشيفرين في 2016 سابع رئيس لليويفا خلفًا لميشيل بلاتيني، الذي مُنع من العمل في كرة القدم عام 2015 لارتكاب مخالفات للقيم، واضطر إلى ترك منصبه في 2016 بعدما خسر طعنه ضد العقوبة.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H

وواجه تشيفرين (55 عامًا) أكبر تحد له في أبريل/نيسان 2021 حين حاولت بعض الأندية الكبرى في أوربا إقامة بطولة دوري السوبر الأوربي.

وكانت البطولة تهديدًا مباشرًا لبطولة دوري أبطال أوربا التي ينظمها الاتحاد الأوربي، ودعا تشيفرين المشجعين واتحادات كرة القدم والحكومات إلى معارضة “الاقتراح الذي يخدم مصالح شخصية”.

وقال تشيفرين في خطابه بعد الفوز بالتزكية “كرة القدم الأوربية عالمية بالفعل. وبينما نجني المنافع، ندفع الثمن أيضًا. كانت هناك إغراءات بل وحتى محاولات لابتكار نماذج جديدة لكنها تتعارض مع النموذج الأوربي الذي نعرفه جيدًا ونعتز به كثيرًا”.

وأضاف “يعتمد نموذجنا على الجدارة الرياضية. الجدارة لا تُقدَّر بثمن. لا يمكن المطالبة بها ولا يمكن الحصول عليها، فقط يمكن اكتسابها. موسم تلو الآخر داخل الملعب وخارجه، لا يوجد مكان للاحتكار داخل هذه القارة”.

وحاول 12 ناديًا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تأسيس دوري السوبر، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل في غضون أيام، غير أن عملاقى الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي، لم ترفع الراية البيضاء وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوربية، بدعوى أن يويفا لا يحق له معاقبة أو تهديد تلك الأندية التي حاولت تشكيل المسابقة المنافسة لبطولات الاتحاد الأوربي لكرة القدم.

Uefa president Aleksander Ceferin did not hold back in his opinion of the clubs still pursuing the European Super League 😳.#BBCFootball #ESL pic.twitter.com/nSoyF2GSd5

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 5, 2023