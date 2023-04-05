توقف مباريات الدوري الإنجليزي لإفطار اللاعبين المسلمين وسط إشادات الجمهور (فيديو)

بخلاف ما يحصل في الدوري الفرنسي لكرة القدم، استمر الدوري الإنجليزي في إيقاف مبارياته مؤقتًا وقت أذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

ووُجد في مباراتي الثلاثاء بين ليفربول وتشيلسي، وبين بورنموث وبرايتون، أكثر من لاعب مسلم يكسر صيامه، في بادرة تحظى بثناء مستمر من جمهور كرة القدم.

وكان عدد كبير من اللاعبين المسلمين ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة تشيلسي وليفربول، حيث وُجد كوليبالي وكانتي وفوفانا مع البلوز، وفي الجانب الآخر كان إبراهيم كوناتي أساسيًّا، كما حضر النجم المصري محمد صلاح من مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 26، أوقف الحكم المباراة مؤقتًا، وتوجه اللاعبون لتناول المياه وبعض العصائر، قبل العودة لاستكمال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما شهدت مباراة بورنموث وبرايتون توقفًا مماثلًا لإفطار البوركينابي دانجو واتارو، وزميله العاجي حامد تراوري، حيث كانا ضمن تشكيلة بورنموث في اللقاء الذي انتهى بخسارتهم بثنائية.

توقف اللعب لإفطار لاعبي بورنموث 🌙 pic.twitter.com/i9FTlmmo9S — Premier League Arabic (@PLinArabic) April 4, 2023

وتحظى تلك الخطوة من جانب الاتحاد الإنجليزي بإشادة مستمرة، لما تظهره من احترام للدين الإسلامي وشعائره.

وبخلاف الجدل الحاصل في فرنسا، اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرار إيقاف المباريات لفترة وجيزة للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان، الذي بدأ في 23 مارس/آذار.

واتخذ الدوري الهولندي في الفترة الأخيرة الخطوات ذاتها للمرة الأولى، في حين أعلن رئيس الحكام في الدوري الألماني العام الماضي أنه يدعم الحكام الذين يقررون منح مثل هذا النوع من الاستراحة.

في إيطاليا وإسبانيا، لم يتم التخطيط لأي قرارات لكن لم يتم تشريع باب النقاش لهذه المسألة، فالمغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا) على سبيل المثال استغل دخول المعالجين إلى أرض الملعب لشرب المياه وتناول الطعام مساء السبت خلال الفوز على إنتر 1-صفر.