تحرك جديد من الهلال السوداني ضد الأهلي المصري بعد مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا

قال رامي كمال، نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني إنه تم تسليم شكوى رسمية للاتحادين الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) ضد النادي الأهلي المصري بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين الأخيرة في ملعب القاهرة، السبت الماضي.

وقال رامي كمال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للهلال السوداني على تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم “تسليم الشكوى المتعلقة بالإساءات والتجاوزات التي بدرت من نادي الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين بالقاهرة مؤخرًا” إلى الكاف والفيفا.

وأضاف أنه تم تدعيم الشكوى “بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات”.

أكد المهندس رامي كمال، نائب الأمين العام لنادي الهلال، تسليم الشكوى المتعلقة بالاساءات والتجاوزات التي بدرت من نادي الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين بالقاهرة مؤخرًا، للاتحادين الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والدولي "فيفا"، منوهًا إلى تدعيمها بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات. pic.twitter.com/dPmdB08pPv — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) April 5, 2023

وفاز الأهلي على الهلال 3-صفر في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ليقتنص بطاقة العبور إلى دور الثمانية من البطولة.

وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين لينتزع آخر بطاقات التأهل، فيما كان الهلال بحاجة إلى التعادل فقط.

وتفوّق الأهلي على الهلال في المواجهة المباشرة، إذ فاز الفريق السوداني بهدف على أرضه.

وعقب المباراة، قال هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال السوداني إن النادي سيتقدم بشكوى للكاف “بشأن التجاوزات والإساءات التي تم توجيهها لبعثة الهلال”، مؤكدًا “أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأن للهلال قضية عادلة سيقوم بتصعيدها إلى أعلى المستويات”.