شاهد كل الأهداف وأبرز اللقطات.. الفيفا يطلق أرشيفا شاملا لمونديال قطر 2022

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على موقعه الرسمي دليلًا شاملًا لكل اللحظات البارزة في كأس العالم قطر 2022، معتبرًا أن البطولة كانت واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المونديال.

وشمل الدليل جميع أهداف مونديال قطر وهي 172 هدفًا، ومقتطفات وأبرز لقطات من المباريات لمدة دقيقتين وإتاحتها لأول مرة بلغة الإشارة.

كما شمل خدمة جديدة كان يطالب بها جمهور كرة القدم في أنحاء العالم، وهي إتاحة مشاهدة الإعادة الكاملة للمباريات، ومقاطع عديدة للفائزين بالجوائز.

See all of Portugal's #FIFAWorldCup goals, including Ronaldo's record-breaking strike!

وكتب الفيفا بموقعه الرسمي “استرجع لحظات الإثارة والتسديدات المذهلة والدراما القوية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أرشيف الفيديو الجديد الشامل على “أرشيف FIFA+”.

وأشار إلى الركلة المقصية المذهلة التي نفذها نجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا، والتي فازت بجائزة هدف هيونداي في البطولة، وقال “كانت هذه الركلة مجرد واحدة من مجموعة من التسديدات المتميزة في قطر 2022″، وأضاف “استرجع صاعقة سالم الدوسري في فوز السعودية المفاجئ على الأرجنتين”.

كما أشار الاتحاد الدولي إلى “أنه يمكن مشاهدة اللحظات المفضلة من المنافسة في أرشيف الفيديو الشامل الخاص بالبطولة، الذي يتضمن جميع أهداف البطولة الـ172، والإعادة الكاملة لكل مباراة”.

وقبل عدة أيام أطلق الفيفا فيلمًا وثائقيًّا لمونديال قطر، تحت اسم “Written in the Stars” أو “مكتوب في النجوم”، ويتحدث عن رحلة الأرجنتين نحو تحقيق لقب المونديال للمرة الثالثة في التاريخ.

وتتجاوز مدة الفيلم 90 دقيقة بقليل، وهو متاح للبث مجانا على تطبيق “+FIFA”، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم العام الماضي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي “إنها قصة إنجاز تاريخي للعالم العربي وفي النهاية قصة كتبت في النجوم، حيث قاد ليونيل ميسي، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، الأرجنتين إلى المجد في واحدة من أكثر مباريات كرة القدم التي لا يمكن أن تُنسى على الإطلاق”.

Scoring a double on the biggest stage of them all… 🏆 pic.twitter.com/2i95v3mDuA

وشهدت البطولة سلسلة من المباريات الرائعة والتحولات الدراماتيكية، كما شهدت تألقا لافتا لمنتخب عربي وصل أول مرة في تاريخ البطولة إلى ربع النهائي وحاز المركز الرابع، وهو المنتخب المغربي، كما توج في النهاية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأغلى بطولة دولية.

Written in the Stars | FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Film 🏆

The Atlas Lions' journey to the semi-finals, among other things, can be seen in the film that is now available on fifa+

The 2022 World Cup series will follow as previously mentioned in June 2023

🎶 “Moroccan… pic.twitter.com/qSWQekQLre

