“هاتريك” بنزيما يقود ريال مدريد للفوز 4-2 على ألميريا (فيديو)

أحرز كريم بنزيما 3 أهداف في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد للتعافي من خسارته أمام جيرونا في الجولة الماضية، والفوز 4-2 على ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وافتتح بنزيما التسجيل بعد مرور 5 دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر من فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة عقب مهارة فردية مذهلة من رودريجو الذي راوغ منافسه بكعب القدم بجوار خط المرمى.

سجل كريم بنزيمة 3 هاتريك مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم جميعها في شهر أبريل 2023.#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_الميريا #بنزيما pic.twitter.com/y8c3sNJbTU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023

وأحرز بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتُسبت بعدما تعرّض لوكاس فاسكيز لخطأ داخل المنطقة.

وبهذا “الهاتريك” أصبح مهاجم ريال مدريد ثاني هدافي الليغا، بعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 18 هدفًا.

📸😉⚽ La foto del día. pic.twitter.com/DkR3cO4Om2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2023

وقلص لازارو الفارق لألميريا بعد ثلاث دقائق، لكن ريال استعاد فارق ثلاثة أهداف بعد الاستراحة مباشرة بواسطة رودريجو بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا.

ثم قلص ألميريا الفارق بواسطة لوكاس روبرتون بضربة رأس بعد خطأ من توني كروس داخل منطقة جزائه.

وقبل 6 جولات على النهاية، تمسّك ريال بآماله الضعيفة في الاحتفاظ باللقب بعدما أصبح رصيده 68 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.