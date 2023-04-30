رياضة|إسبانيا

“هاتريك” بنزيما يقود ريال مدريد للفوز 4-2 على ألميريا (فيديو)

كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد (رويترز)
30/4/2023-|آخر تحديث: 30/4/202312:36 AM (مكة المكرمة)

أحرز كريم بنزيما 3 أهداف في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد للتعافي من خسارته أمام جيرونا في الجولة الماضية، والفوز 4-2 على ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

وافتتح بنزيما التسجيل بعد مرور 5 دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيسر من فينيسيوس جونيور، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة عقب مهارة فردية مذهلة من رودريجو الذي راوغ منافسه بكعب القدم بجوار خط المرمى.

وأحرز بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتُسبت بعدما تعرّض لوكاس فاسكيز لخطأ داخل المنطقة.

وبهذا “الهاتريك” أصبح مهاجم ريال مدريد ثاني هدافي الليغا، بعد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي يتصدر القائمة برصيد 18 هدفًا.

وقلص لازارو الفارق لألميريا بعد ثلاث دقائق، لكن ريال استعاد فارق ثلاثة أهداف بعد الاستراحة مباشرة بواسطة رودريجو بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى العليا.

ثم قلص ألميريا الفارق بواسطة لوكاس روبرتون بضربة رأس بعد خطأ من توني كروس داخل منطقة جزائه.

 

وقبل 6 جولات على النهاية، تمسّك ريال بآماله الضعيفة في الاحتفاظ باللقب بعدما أصبح رصيده 68 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

المصدر : رويترز