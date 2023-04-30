رياضة

مانشستر سيتي يهزم فولهام وينتزع القمة وهالاند يعادل رقما قياسيا (فيديو)

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بعد فوزهم على فولهام (رويترز)
30/4/2023-|آخر تحديث: 30/4/202309:52 PM (مكة المكرمة)

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ فبراير/شباط، ووصل الهداف إرلينغ هالاند إلى رقم قياسي جديد خلال الفوز 2-1 على فولهام، الأحد.

واحتاج هالاند إلى 3 دقائق فقط لمعادلة رقم قياسي وتسجيل هدفه 34 في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول المذهل في إنجلترا، حيث نفّذ المهاجم النرويجي ركلة جزاء بنجاح.

وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الذي يحمله آلان شيرر وآندي كول.

وأصبح هالاند أول لاعب في دوري الأضواء الإنجليزي يسجل 50 هدفًا في المسابقات كلها خلال موسم واحد منذ توم ويرينج مع أستون فيلا في 1931.

 

وأدرك كارلوس فينيسيوس التعادل لفولهام صاحب الأرض في الدقيقة 15 قبل أن يرد سيتي بصناعة أكثر من فرصة خطيرة.

وسدد جاك غريليش كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرند لينو.

وفشل سيتي في ضمان الانتصار في الشوط الثاني، وعانى من بعض اللحظات الصعبة، لكنه خرج في النهاية بفوزه الثامن على التوالي في الدوري ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.

وأصبح رصيد سيتي 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني، ولدى سيتي مباراة واحدة مؤجلة، وبقي فولهام في المركز العاشر.

وأصبح سيتي المرشح الأول لحصد اللقب للمرة الخامسة في 6 مواسم تحت قيادة بيب غوارديولا بعد فوزه 4-1 على أرسنال يوم الأربعاء الماضي، لكنه بدأ المباراة متأخرًا بنقطتين عن أرسنال.

المصدر : وكالات