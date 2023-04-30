مانشستر سيتي يهزم فولهام وينتزع القمة وهالاند يعادل رقما قياسيا (فيديو)

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ فبراير/شباط، ووصل الهداف إرلينغ هالاند إلى رقم قياسي جديد خلال الفوز 2-1 على فولهام، الأحد.

واحتاج هالاند إلى 3 دقائق فقط لمعادلة رقم قياسي وتسجيل هدفه 34 في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول المذهل في إنجلترا، حيث نفّذ المهاجم النرويجي ركلة جزاء بنجاح.

وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الذي يحمله آلان شيرر وآندي كول.

وأصبح هالاند أول لاعب في دوري الأضواء الإنجليزي يسجل 50 هدفًا في المسابقات كلها خلال موسم واحد منذ توم ويرينج مع أستون فيلا في 1931.

هدف هالاند الذي عادل فيه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #هالاند #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/NH7blMi8Se — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

وأدرك كارلوس فينيسيوس التعادل لفولهام صاحب الأرض في الدقيقة 15 قبل أن يرد سيتي بصناعة أكثر من فرصة خطيرة.

وسدد جاك غريليش كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرند لينو.

وفشل سيتي في ضمان الانتصار في الشوط الثاني، وعانى من بعض اللحظات الصعبة، لكنه خرج في النهاية بفوزه الثامن على التوالي في الدوري ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.

وأصبح رصيد سيتي 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني، ولدى سيتي مباراة واحدة مؤجلة، وبقي فولهام في المركز العاشر.

وأصبح سيتي المرشح الأول لحصد اللقب للمرة الخامسة في 6 مواسم تحت قيادة بيب غوارديولا بعد فوزه 4-1 على أرسنال يوم الأربعاء الماضي، لكنه بدأ المباراة متأخرًا بنقطتين عن أرسنال.