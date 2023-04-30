الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي، مساء السبت، ليستفيد من فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.
وبدأ الرجاء المباراة بضغط هجومي، وكاد يسري بوزوق أن يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة من مدى قريب لكن حارس الأهلي محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح.
الرجاء يهدر فرصة تسجيل هدف التقدّم أمام الأهلي من علامة الجزاء#الرجاء #الاهلي #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/mbJMFvLMba
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023
وأهدر بوزوق ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، احتُسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، حيث سدد بقوة في العارضة.
وسيلعب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب عشر مرات، في نصف النهائي مع الترجي التونسي.
وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا ضد الوداد المغربي حامل اللقب.
الأهلي المصري يبلغ نصف النهائي على حساب الرجاء المغربي.
اضغط للتفاصيل: https://t.co/RJVJ0zD44R#الاهلي_الرجاء #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/eij4PwpKQ1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023