الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي، مساء السبت، ليستفيد من فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وبدأ الرجاء المباراة بضغط هجومي، وكاد يسري بوزوق أن يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة من مدى قريب لكن حارس الأهلي محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح.

وأهدر بوزوق ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، احتُسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، حيث سدد بقوة في العارضة.

وسيلعب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب عشر مرات، في نصف النهائي مع الترجي التونسي.

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، سيلعب ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا ضد الوداد المغربي حامل اللقب.