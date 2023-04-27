6 دول تطلب استضافة بطولة أمم أفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تلقيه 4 طلبات لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2027 من بينها مصر والجزائر.

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الخميس، أنه تلقى 4 طلبات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 وهي الجزائر وبتسوانا ومصر بجانب ملف مشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأضاف البيان أن لجان التفتيش ستزور البلدان المعنية بين أول يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2023.

Six pays candidats pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 https://t.co/0BzUaXdCFl — CAF Media (@CAF_Media) April 27, 2023

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 23 مايو/أيار المقبل موعدًا نهائيًا لاستقبال الطلبات الرسمية بما فيها الخطابات والضمانات الحكومية كافة.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تم تأجيلها لتقام في 2024.