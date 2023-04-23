برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة أتليتيكو مدريد (فيديو)

حصد برشلونة 3 نقاط غالية بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وبدأت قمة “كامب نو” في إقليم كتالونيا بإثارة كبيرة أشعلها أنطوان غريزمان منذ الدقيقة الأولى بتسديدة مخادعة نابت العارضة الأفقية في التصدي لها بدلا من الحارس تير شتيغن الذي تألق وأبعد كرة أخرى خطيرة للمهاجم الفرنسي.

رد أصحاب الأرض جاء ببعض المحاولات الأقل خطورة من رافينيا وفيران توريس قبل أن يتمكن الأخير من كسر بياض النتيجة في الدقيقة 44 من كرة تسلمها على مشارف جزاء الأتلتي دون أي رقابة ليُسدد بأريحية على يسار الحارس يان أوبلاك.

فيران توريس يفتح التسجبل لبرشلونة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول #برشلونه_اتلتيكو_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/CNpBdtYz6h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وعقب الاستراحة هاجم الأتلتي بكثافة أكبر وخلق عديد الفرص التي كادت أن تمنحه التعادل لولا تألق شتيغن الذي تصدى لأبرزها في الدقيقة 73 حين اخترق ألفارو موراتا من الجهة اليمنى وأرسل عرضية حولها غريزمان بكعب قدمه باتجاه المرمى لكن الحارس الألماني تدخل بالوقت المناسب.

بهذا رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد، بينما توقف عدد نقاط أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة وظل ثالثا.