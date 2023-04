اللاعب الأكبر في العالم يواصل كتابة التاريخ ويشارك مع ناديه الجديد في سن الـ 56 (فيديو)

احتفت المنصات الرياضية باللاعب الياباني الشهير كازيوشي ميورا بعد مشاركته لأول مرة مع ناديه البرتغالي أوليفيرينسي، مسجلا بذلك حضورا جديدا في مسيرته الممتدة منذ 1986.

ودخل ميورا بديلًا في مباراة فريقه الذي انتقل إليه مؤخرا، والتي أقيمت السبت، ضد فريق أكاديمية دي فيسيو في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وحظى اللاعب بتشجيع كبير من الجمهور الحاضر في الملعب، وحظيت لقطة دخوله بإعجاب واسع عبر المنصات وشاهدها أكثر من مليوني شخص.

واحتفى النادي البرتغالي عبر حسابه على تويتر بالمشاركة الأولى لنجمه الجديد، مشاركًا لحظات دخوله وتحيته للجمهور، ومعلقًا بأن العمر مجرد رقم.

Kazu Miura estreia-se com 56 anos no futebol português 🤯 #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalsabseg #academicoviseu #oliveirense #KazuMiura pic.twitter.com/wyHPZsKENi

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل بالروح التي يملكها كازو، والتي تجعله قادرًا على المواصلة في الملاعب حتى الآن، في مشهد لم يعتده مشجعو كرة القدم.

وبعد كازيوشي ميورا، والذي يطلق عليه البعض، الملك كازو، اللاعب الأكبر في العالم في الوقت الحالي، بعمر تعدى 56 عامًا.

وانتقل النجم الياباني إلى نادي أوليفيرنسي بداية الموسم الجاري، معارًا من نادي يوكوهوما الياباني، ليضيف بذلك رقمًا قياسيًا إلى أرقامه بكونه اللاعب الأكبر في تاريخ البرتغال.

ويحظى ميورا بشعبية واسعة في اليابان، حيث يعد من أبرز النجوم في تاريخ البلاد، وواحدا من هدافي المنتخب التاريخيين.

A idade é apenas um número e Miura Kazu estreou-se ao serviço da UD Oliveirense SAD no triunfo folgado, por 1-4, diante do Académico de Viseu ❤️💙 #𝗨𝗗𝗢 #𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀𝗨𝗻𝗶ã𝗼 #𝗢𝗥𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼𝗗𝗮𝗨𝗻𝗶ã𝗼 pic.twitter.com/c0n9148HPe

وبدأ ميورا مسيرته في الخارج لأن اليابان لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، قبل أن يلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوة ودينامو زغرب وفيسل كوبي.

وميورا أكبر لاعب يسجل في اليابان، بعد أن أحرز هدفا في دوري الدرجة الثانية ضد ثيسباكوساتسو جونما عام 2017.

Today, Kazu Miura debuted in Portugal’s second division at the tender young age of 56 years old. pic.twitter.com/uKGGi0Yj8X

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 22, 2023