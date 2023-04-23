رياضة

اللاعب الأكبر في العالم يواصل كتابة التاريخ ويشارك مع ناديه الجديد في سن الـ 56 (فيديو)

اللاعب الياباني الشهير كازيوشي ميورا (غيتي)
23/4/2023-|آخر تحديث: 23/4/202309:07 PM (مكة المكرمة)

احتفت المنصات الرياضية باللاعب الياباني الشهير كازيوشي ميورا بعد مشاركته لأول مرة مع ناديه البرتغالي أوليفيرينسي، مسجلا بذلك حضورا جديدا في مسيرته الممتدة منذ 1986.

ودخل ميورا بديلًا في مباراة فريقه الذي انتقل إليه مؤخرا، والتي أقيمت السبت، ضد فريق أكاديمية دي فيسيو في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وحظى اللاعب بتشجيع كبير من الجمهور الحاضر في الملعب، وحظيت لقطة دخوله بإعجاب واسع عبر المنصات وشاهدها أكثر من مليوني شخص.

واحتفى النادي البرتغالي عبر حسابه على تويتر بالمشاركة الأولى لنجمه الجديد، مشاركًا لحظات دخوله وتحيته للجمهور، ومعلقًا بأن العمر مجرد رقم.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل بالروح التي يملكها كازو، والتي تجعله قادرًا على المواصلة في الملاعب حتى الآن، في مشهد لم يعتده مشجعو كرة القدم.

وبعد كازيوشي ميورا، والذي يطلق عليه البعض، الملك كازو، اللاعب الأكبر في العالم في الوقت الحالي، بعمر تعدى 56 عامًا.

وانتقل النجم الياباني إلى نادي أوليفيرنسي بداية الموسم الجاري، معارًا من نادي يوكوهوما الياباني، ليضيف بذلك رقمًا قياسيًا إلى أرقامه بكونه اللاعب الأكبر في تاريخ البرتغال.

ويحظى ميورا بشعبية واسعة في اليابان، حيث يعد من أبرز النجوم في تاريخ البلاد، وواحدا من هدافي المنتخب التاريخيين.

وبدأ ميورا مسيرته في الخارج لأن اليابان لم يكن لديها دوري محترفين في ذلك الوقت، قبل أن يلعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوة ودينامو زغرب وفيسل كوبي.

وميورا أكبر لاعب يسجل في اليابان، بعد أن أحرز هدفا في دوري الدرجة الثانية ضد ثيسباكوساتسو جونما عام 2017.

وخاض ميورا 89 مباراة مع اليابان، وفاز بكأس آسيا عام 1992، كما أنه ثاني أفضل هداف في تاريخ اليابان برصيد 55 هدفا. وكانت آخر مباراة دولية له عام 2000.

المصدر : وكالات