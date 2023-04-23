الأهلي المصري يهزم الرجاء المغربي بهدفين ويضع قدما في قبل نهائي أبطال أفريقيا (فيديو)

وضع الأهلي المصري قدما في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الرجاء المغربي (2-0) مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية بالبطولة.

وسجل محمد عبد المنعم هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وتقام مباراة الإياب في المغرب، السبت المقبل، حيث يتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل في الدور ذاته.

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يتجاوز الرجاء بثنائية ويقترب من نصف النهائي ▶️ شاهد ملخص المباراة #دوري_أبطال_إفريقيا #الاهلي_الرجاء #الاهلي #الرجاء — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023

وسجل محمود عبد المنعم “كهربا” مهاجم الأهلي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد أن لجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدقيقة 24.

وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي، وأنقذ فرصة حقيقية من انفراد لمحمد زريدا لاعب الرجاء، لكنه تصدى للكرة وأبعد الخطر عن مرمى فريقه في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الأهلي هدفه الأول عن طريق محمد عبد المنعم، الذي ارتقى لكرة عرضية من علي معلول من الجهة اليسرى، ليضعها بضربة رأس متقنة في الشباك.

ولم تشهد بقية دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الرجاء مجاراة الأهلي وتسجيل هدف التعادل، لكن التميز الدفاعي للفريق المصري وتألق حارسه محمد الشناوي حالا دون ذلك.

وفي الدقيقة 84 نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حمدي فتحي، الذي تلقى تمريرة من بيرسي تاو، ليسدد الكرة داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني.