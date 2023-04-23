أحرز 5 أهدف في 21 دقيقة.. نيوكاسل يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز نيوكاسل 5 أهداف في أول 21 دقيقة ليلقن ضيفه توتنهام هوتسبير درسا قاسيا ويسحقه 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل مثالي إذ افتتح غيكوب ميرفي التسجيل بعد دقيقتين ثم أضاف زميله غويلينتون الهدف الثاني بعد ذلك بـ4 دقائق.

وعاد ميرفي ليهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة التاسعة، وسجل السويدي ألكسندر إيساك هدفين في غضون 3 دقائق ليجعل النتيجة 5-0 بحلول الدقيقة 21.

صاروخية من ميرفي تزيد الغلة الى 3 أهداف في 8 دقائق ماذا يحصل لتوتنهام؟#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/VGjZtFYfAs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

وقلص هاري كين الفارق لتوتنهام بعد 4 دقائق من الاستراحة، لكن كالوم ويلسون أعاد تفوق نيوكاسل بفارق 5 أهداف في منتصف الشوط الثاني.

وقطع نيوكاسل خطوة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل إذ رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

ويتساوى نيوكاسل مع مانشستر يونايتد لكنه خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه رابع الترتيب.

وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 32 مباراة.