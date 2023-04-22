غوتا وصلاح يهديان ليفربول الفوز 3-2 على فورست بشق الأنفس (فيديو)

أحرز ديوغو غوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح غوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد 4 دقائق، لكن بعد 4 دقائق أخرى سجل غوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.

وتعادل مورغان غيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى 3 دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.

وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوربية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بـ 6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.

ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.