غوتا وصلاح يهديان ليفربول الفوز 3-2 على فورست بشق الأنفس (فيديو)
أحرز ديوغو غوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول على نوتنغهام فورست#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #محمد_صلاح #ليفربول_نوتينجهام pic.twitter.com/NMpSQYQ4iC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023
وافتتح غوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد 4 دقائق، لكن بعد 4 دقائق أخرى سجل غوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.
وتعادل مورغان غيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى 3 دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.
أبو تريكة: محمد صلاح وجوتا أذكياء في منطقة الجزاء#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #محمد_صلاح #ليفربول_نوتينجهام pic.twitter.com/sNPfGR0nao
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023
وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوربية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بـ 6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.
ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.