أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص أرسنال المتصدر تعادلا صعبا من ضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب (3-3)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 في لطمة أخرى لآماله في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وينتظر مواجهة قوية مع ضيفه أرسنال، الأربعاء المقبل.

على الجانب الأخر رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة الأولى عن طريق كارلوس ألكاراز، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

هدف مباغت لساوثهامبتون بعد خطأ فادح من حارس آرسنال #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/yBPBtCswy4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2023

والكوت يضيف الهدف الثاني لساوثهامبتون أيهما أجمل؟ التمريرة أم الهدف#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/IEdh4f9Wrf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2023

وفي الدقيقة 20 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الأول لأرسنال، لكن دوبي كاليتا كار سجل الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 66.

ساكا يمارس هوايته بالمراوغة ومارتينيلي يذلل الفارق بتسديدة على الطائر أيهما أجمل؟ التمريرة أم الهدف#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #EPL pic.twitter.com/ckCEE5AWup — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2023

وفي الدقيقة 88 سجل مارتن أوديغارد الهدف الثاني لأرسنال، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، فرض أرسنال حصارًا على مرمى ساوثهامبتون لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.