رياضة|بريطانيا

أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ساكا أحرز هدف التعادل الثالث لينقذ أرسنال من هزيمة مفاجأة أمام ساوثهامبتون (رويترز)
22/4/2023-|آخر تحديث: 22/4/202301:27 AM (مكة المكرمة)

اقتنص أرسنال المتصدر تعادلا صعبا من ضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب (3-3)، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 في لطمة أخرى لآماله في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وينتظر مواجهة قوية مع ضيفه أرسنال، الأربعاء المقبل.

على الجانب الأخر رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة الأولى عن طريق كارلوس ألكاراز، قبل أن يضيف ثيو والكوت الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 20 سجل غابرييل مارتينلي الهدف الأول لأرسنال، لكن دوبي كاليتا كار سجل الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 88 سجل مارتن أوديغارد الهدف الثاني لأرسنال، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، فرض أرسنال حصارًا على مرمى ساوثهامبتون لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات