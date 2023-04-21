الدوري الأوربي.. النصيري يقود إشبيلية للفوز على مانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع يوفنتوس (فيديو)
تفوق إشبيلية (3-0) على مانشستر يونايتد ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوربي لكرة القدم بفضل هدفين من توقيع يوسف النصيري ليقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة بعدما تعادل الفريقان ذهابًا (2-2).
وهز النصيري الشباك في الدقيقة الثامنة مستغلًا تمريرة من إريك لاميلا الذي خطف الكرة من هاري مغواير من على حدود منطقة الجزاء.
النجم العربي المغربي يوسف النصيري يفتتح التسجيل لإشبيلية#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/06Tt1vhd3J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وعزز إشبيلية تقدمه في بداية الشوط الثاني عندما ارتقى المدافع لويك باد عاليًا، ولعب ضربة رأس اصطدمت بالعارضة قبل أن تهز الشباك.
إشبيلية يعمق جراح اليونايتد بهدف ثان #الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/GaT62dLfmL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وزاد النصيري من غلة الأهداف في الدقيقة 81 عندما أخفق حارس المرمى ديفيد دي خيا في استقبال كرة بقدمه خارج منطقة الجزاء، ليترك المرمى خاليًا أمام المهاجم المغربي الذي سجل الهدف الثالث.
هدف ولا بالخيال
لا تخطئ أمام النصيري يا دي خيا 💥#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/qxuun4iPg7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
جماهير إشبيلية تشعل الأجواء في مباراتها ضد مانشستر يونايتد#الدوري_الاوروبي #مانشستريونايتد_اشبيليه #UEL #beINUEL pic.twitter.com/YsiiM67gXM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2023
وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي تأهل عقب تعادله (1-1) مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب الدور ذاته.
وكان يوفنتوس قد فاز ذهابًا (1-0)، ليتأهل بعد فوزه (2-1) في مجموع المباراتين.