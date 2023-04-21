الدوري الأوربي.. النصيري يقود إشبيلية للفوز على مانشستر يونايتد ويضرب موعدا مع يوفنتوس (فيديو)

تفوق إشبيلية (3-0) على مانشستر يونايتد ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوربي لكرة القدم بفضل هدفين من توقيع يوسف النصيري ليقترب من تعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة بعدما تعادل الفريقان ذهابًا (2-2).

وهز النصيري الشباك في الدقيقة الثامنة مستغلًا تمريرة من إريك لاميلا الذي خطف الكرة من هاري مغواير من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز إشبيلية تقدمه في بداية الشوط الثاني عندما ارتقى المدافع لويك باد عاليًا، ولعب ضربة رأس اصطدمت بالعارضة قبل أن تهز الشباك.

وزاد النصيري من غلة الأهداف في الدقيقة 81 عندما أخفق حارس المرمى ديفيد دي خيا في استقبال كرة بقدمه خارج منطقة الجزاء، ليترك المرمى خاليًا أمام المهاجم المغربي الذي سجل الهدف الثالث.

وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي تأهل عقب تعادله (1-1) مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب الدور ذاته.

وكان يوفنتوس قد فاز ذهابًا (1-0)، ليتأهل بعد فوزه (2-1) في مجموع المباراتين.