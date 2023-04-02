هاتريك لبنزيمة في 7 دقائق يقود الريال لاكتساح بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني (فيديو)

أحرز كريم بنزيمة 3 أهداف في 7 دقائق من الشوط الأول ليقود ريال مدريد لفوز ساحق (6-0) على ضيفه ريال بلد الوليد ويقلص الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 12 نقطة.

وهذه الثلاثية رفعت رصيد بنزيمة إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين متأخرا بفارق 3 أهداف عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وافتتح رودريغو الأهداف من هجمة مرتدة سلسة بعد 22 دقيقة من البداية وفتح الطريق أمام بنزيمة ليقود مسيرة الأهداف في سانتياغو برنابيو وسجل ثلاثية في الشوط الأول لريال مدريد لأول مرة في مسيرته.

وسجل بنزيمة هدفه الأول بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور بينما تجنب بصعوبة الاصطدام بالقائم البعيدة وصنع الجناح البرازيلي الهدف الثاني بتمريرة بسيطة للمهاجم الفرنسي ليسجل من عند حافة منطقة الجزاء.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الثلاثية عندما استدار بجسمه أمام المرمى وتابع تمريرة عرضية من رودريغو جاءت خلفه ليسجل بينما كان ظهره للمرمى.

1⃣ أول هاتريك لكريم بنزيمة في الشوط الأول بمسيرته مع النادي الملكي في جميع المسابقات. 3⃣ ثالث أسرع هاتريك في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني. بنزيمة بكلمة ✍️👇#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLigaSantander pic.twitter.com/Som4hBjEZw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2023

وصنع رودريغو تمريرة حاسمة أخرى في الشوط الثاني عندما تبادل ماركو أسينسيو الكرة مع المهاجم البرازيلي قبل أن يسدد في الشباك.

وصنع إيدن هازارد الهدف الأخير عندما سدد الكرة من تمريرة شاردة ومررها إلى لوكاس فاسكيز ليضع الكرة في المرمى بالوقت المحتسب بدل الضائع.

🤯 ما هذا يا بنزيمة .. ثلاثية رائعة لكريم بنزيمة في 7 دقائق ⚽️ د. 29

⚽️ د. 32

⚽️ د. 36#الدوري_الاسباني | #ريًال_مدِريَد_بلًد_الوًليد #LaLigaSantander pic.twitter.com/asDPb6bbfs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2023

ويحتل ريال بلد الوليد، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري، المركز 16 متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.