نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد بثنائية وينتزع المركز الثالث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز غو ويلوك وكالوم ويلسون هدفًا لكل منهما، ليمنحا نيوكاسل يونايتد انتصارًا بهدفين على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، مما دفعه إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويملك الفريقان 50 نقطة من 27 مباراة، لكن نيوكاسل يتقدم بفارق الأهداف في السباق نحو المراكز الأربعة الأولى التي تقود للتأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وسيطر فريق المدرب إيدي هاو على إيقاع المباراة في سان غيمس بارك، وأضاعوا فرصًا عدة مميزة.

وتلقى الفريق مكافأته على مثابرته في الدقيقة 65 عندما أرسل آلان سانت-ماكسيمين تمريرة عرضية برأسه، لتجد ويلوك الذي لعبها برأسه في الشباك من مدى قريب.

وحسم ويلسون المباراة في الدقيقة 88 بعد أن أسكن الكرة في الشباك برأسه إثر عرضية من كيران تريبيير.

نيوكاسل يستقبل مانشستر يونايتد ويغلبه بثنائية نظيفة ▶️ شاهد ملخص المباراة#نيوكاسل_مانشستريونايتد https://t.co/iHKvn8kdpj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2023

وكان الفوز نوعًا من الانتقام لخسارة نيوكاسل بهدفين أمام مانشستر يونايتد بقيادة إريك تن هاغ في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير/شباط الماضي.

وكان نيوكاسل الفريق الأفضل في جميع أنحاء الملعب، مما أدى لتهديد مرمى المنافس منذ البداية.

واضطر ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد للتصدي لمحاولتين في الدقيقة 16، حيث طار لأسفل لإنقاذ ضربة رأس من ألكسندر إيساك، ثم تصدى لتسديدة ويلوك من مسافة قريبة بجسده.

وأضاع ويلوك فرصة رائعة أخرى للتسجيل بالتسديد فوق العارضة في الدقيقة 40.

وفقد يونايتد تأثير لاعب الوسط كاسيميرو الذي يقضي عقوبة الإيقاف، والمدافع آرون وان بيساكا الغائب بسبب المرض.

ومثلت عودة ماركوس راشفورد أخبارًا جيدة على الأقل حيث لم يشارك المهاجم الهداف في مباريات إنجلترا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوربية 2024.