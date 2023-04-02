متفوقا على دروغبا.. محرز يصبح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

أصبح النجم الجزائري، رياض محرز، أكثر لاعب أفريقي يصنع أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ، متفوقا على النجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا.

وتمكن محرز، السبت، من صناعة الهدف رقم 56 خلال مسيرته في البريميرليغ، حيث وصل إلى هذا الرقم في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة 29 من الدوري.

وصنع قائد المنتخب الجزائري، الهدف الثاني للسيتي، الذي سجله كيفين دي بروين مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز كبير لرفقاء محرز بنتيجة 4-1.

وتغنى مانشستر سيتي بمحرز، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، “ساحر العرب أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز بـ56 تمريرة”.

ساحر العرب أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز = 56 صناعة 🇩🇿🔥#السيتي | @Mahrez22 pic.twitter.com/rQjuAwRO9o — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 1, 2023

وأعاد صانع الألعاب الجزائري، مشاركة تغريدة السيتي على حسابه في تويتر، مكتفيا بالتعليق عليها: “الحمد لله”.

أما الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فامتدح محرز، قائلا: “الجزائري ملك صناعة الأهداف”، مشيرا إلى أفضل أرقام للاعبين الأفارقة في صناعة الأهداف بالبريميرليغ، التي أصبح يتصدرها محرز، متفوقا على دروغبا صاحب 55 صناعة، والنجم المصري محمد صلاح (54)، ثم السنغالي ساديو ماني (38)، والخامس إيمانويل أديبايور (36).





وكان مانشستر سيتي حول تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدف على ليدز يونايتد.

🔵 City 4️⃣ – 1️⃣ Liverpool 🔴 Mira aquí los mejores momentos 👇 pic.twitter.com/1Guqb0DDXI — Manchester City (@ManCityES) April 1, 2023

رياض محرز اكثر افريقي وعربي صناعة في الدوري

صلاح اكثر افريقي و عربي تسجيل بالدوري مع ليفربول

فخر العرب 👏 — مدريدي 🇮🇶 (@Madridysaqer) April 2, 2023

ملك صانع الاهداف بإفريقيا رياض محرز ابن الجزائر😌🇩🇿🔥 https://t.co/M4dhsKNstG — 𝙯𝙖𝙝𝙧𝙖𝙟𝙠⁹⁷|𝙅𝙆×𝘾𝙆 (@zozo_kooki) April 2, 2023

56

أصبح رياض محرز أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليغ بعد تقديمه الأسيست رقم 56 ضد ليفربول أمس ، متجاوزا ديدييه دروغبا pic.twitter.com/QY0yeCmgns — bakri abdelaziz (@en_arabes59744) April 2, 2023