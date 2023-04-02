رياضة

متفوقا على دروغبا.. محرز يصبح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

صنع قائد المنتخب الجزائري، الهدف الثاني للسيتي، الذي سجله كيفين دي بروين مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة (رويترز)
2/4/2023

أصبح النجم الجزائري، رياض محرز، أكثر لاعب أفريقي يصنع أهدافا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ، متفوقا على النجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا.

وتمكن محرز، السبت، من صناعة الهدف رقم 56 خلال مسيرته في البريميرليغ، حيث وصل إلى هذا الرقم في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة 29 من الدوري.

وصنع قائد المنتخب الجزائري، الهدف الثاني للسيتي، الذي سجله كيفين دي بروين مع انطلاق الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز كبير لرفقاء محرز بنتيجة 4-1.

وتغنى مانشستر سيتي بمحرز، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، “ساحر العرب أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز بـ56 تمريرة”.

وأعاد صانع الألعاب الجزائري، مشاركة تغريدة السيتي على حسابه في تويتر، مكتفيا بالتعليق عليها: “الحمد لله”.

أما الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي فامتدح محرز، قائلا: “الجزائري ملك صناعة الأهداف”، مشيرا إلى أفضل أرقام للاعبين الأفارقة في صناعة الأهداف بالبريميرليغ، التي أصبح يتصدرها محرز، متفوقا على دروغبا صاحب 55 صناعة، والنجم المصري محمد صلاح (54)، ثم السنغالي ساديو ماني (38)، والخامس إيمانويل أديبايور (36).

وكان مانشستر سيتي حول تأخره بهدف أمام ضيفه ليفربول إلى انتصار كبير 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدف على ليدز يونايتد.

 

 

المصدر : وكالات