الأهلي المصري يقسو على الهلال السوداني بثلاثية ويبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

بلغ الأهلي المصري دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني (3-0) اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية للمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بعد تفوقه في المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وتقدّم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25 من الشوط الأول قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 64. وفي الدقيقة 81، سجل حسين الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

بدأت المباراة بضغط كبير من الأهلي، الذي استفاد من المساندة الجماهيرية الكبيرة في ملعب القاهرة، بينما بدا الحذر واضحا على أداء الهلال الذي كان يخشى تلقي هدف في شباكه.

وقاد كهربا هجمات الأهلي في البحث عن تسجيل هدف يفتح له الطريق نحو التأهل إلى الدور المقبل، بينما قاوم دفاع الهلال المد الهجومي للفريق المصري، محاولا منعه من تحقيق غرضه.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق كهربا في الدقيقة 25، حينما نجح في السيطرة على الكرة العرضية من زميله أحمد عبد القادر بنجاح، ليسدد كرة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الهلال.

وبعد الهدف اندفع الأهلي محاولا تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاع الهلال وحارس مرماه عيسى فوفانا حالا دون حدوث ذلك.

ولم تسفر محاولات الفريقين عن جديد حتى أطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه وسيطرته محاولا إضافة هدف ثان، بينما حاول الهلال امتصاص ذلك الضغط وشن هجمات مرتدة على مرمى محمد الشناوي حارس الفريق المصري.

وفي الدقيقة 64، أسفرت محاولات الأهلي عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات الذي تلقى تمريرة من زميله بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في شباك الهلال مسجلا الهدف الثاني.

وبعد الهدف الثاني بات الأهلي الأكثر سيطرة واستحواذا، بينما حاول الهلال الخروج من مناطقه وشن هجمات على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 81، سجل الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع الهلال ويسدد كرة أرضية سكنت شباك فوفانا.

وحافظ الأهلي على تقدمه حتى أطلق الحكم صفارة نهاية المباراة بفوزه (3-0).

🚨 عـــاجـــل | الأهلي يفوز على الهلال ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز صن داونز الجنوب أفريقي على القطن الكاميروني (2-1).

ورفع صن داونز رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يحتل القطن الكاميروني المركز الرابع والأخير بدون رصيد.