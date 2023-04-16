بعد حرق علمها في حفل الافتتاح.. أذربيجان تنسحب من بطولة دولية في أرمينيا (فيديو)

سحبت أذربيجان لاعبيها وممثليها الرياضيين من بطولة أوربا لرفع الأثقال المقامة في أرمينيا، احتجاجا على حرق علمها في حفل الافتتاح، الجمعة.

وقالت أذربيجان إن لاعبيها غادروا أرمينيا باتجاه جورجيا، ثم العودة إلى أذربيجان.

وخلال حفل افتتاح البطولة في العاصمة الأرمينية يريفان، ولدى استعراض أعلام البلدان المشاركة على المنصة، تقدم شاب نحو الفتاة التي ترفع علم أذربيجان دون أي تدخل من أفراد الأمن، وأخذه من يدها وأشعل فيه النار.

Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia. The 🇦🇿 team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv — The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023

ونشرت صحيفة (أذري تايمز) المقطع على حسابها في تويتر، معلقة أن الاتحاد الأذربيجاني قرر الانسحاب من البطولة.

لكن أرمينيا رفضت الاتهامات الأذربيجانية، وقالت إن “الأمر تم حله سريعا ودون وجود أي خطر على المشاركين في البطولة”.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن مصادر أرمينية أن الشرطة اعتقلت المسؤول عن إحراق العلم، وأكدت نقلا عن محاميه أنه تم إخلاء سبيله دون اتهام.

وطالبت أذربيجان الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال بفرض عقوبات على أرمينيا.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال الواقعة، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، متعهدا بدراسة اتخاذ إجراءات إضافية في ضوء الحادث.

وقال البيان “الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال يدين بشدة الحادث الذي جري خلال حفل افتتاح بطولة أوربا لرفع الأثقال في يريفان، في 14 أبريل (نيسان) عندما أشعل شخص النار في علم أذربيجان”.

وأضاف البيان “الاتحاد يَعُد ذلك تعديا خطيرا ومؤسفا، وهجوما على استقلالية الرياضة وقيمها، وانتهاكا للمعايير الدولية للعب النظيف”.

وجاء في بيان مشترك لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية الوطنية في أذربيجان أن “حرق العلم تم من قِبل شخص معتمَد في البطولة، خلال حفل الافتتاح بحضور رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان”.

وأضاف البيان أن الرأي العام الأرميني أشاد بالحادث، ووصف الشخص الذي حرق العلم بأنه “بطل”.

If you are looking for an answer to the question of how a nation can embarrass itself, watch this.

During the opening ceremony of the European Weightlifting Championship in #Armenia, member of the host country set fire to the flag of Azerbaijan.

Disgusting! pic.twitter.com/5n9yybANjN — Deutsches Zentrum für Südkaukasus (@Sudkaukasus) April 14, 2023

ولفت البيان إلى أن الحادث يُعَد “مثالا فاضحا للعنصرية ومعاداة أذربيجان في أرمينيا”، مشددا على الرفض القاطع لتسييس الرياضة.

وأضاف البيان “وسط هذه الأجواء من الكراهية وانعدام الأمن في أرمينيا، يبدو أن مشاركة الرياضيين الأذربيجانيين بشكل عادي غير ممكنة بسبب الضغوط النفسية، لذا قررنا إعادة لاعبينا إلى أذربيجان”.

وأكد أن هذا الفعل يُعَد دليلا على عدم قدرة أرمينيا على تنظيم بطولات رياضية دولية، وتوفير أمن اللاعبين المشاركين.

وتشهد العلاقات بين البلدين عداء واضحا، كما خاضا حروبا حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

In the opening ceremony of the weightlifting European Championship 2023 organized in #Armenia, the flag of #Azerbaijan set on fire before spectators.#Azerbaijanophobia is reaching its peak nowadays in #Hayastan.

Very dangerous developments r taking place there. Very dismaying. pic.twitter.com/4ftHhdlNA7 — Tural Ganjali (@TGanjaliyev) April 14, 2023

ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020 للسيطرة على الإقليم، انتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا التي نشرت قوات لحفظ السلام في الإقليم، لكن اشتباكات لا تزال تجري بشكل متقطع، وتهدد بانهيار الهدنة الهشة.

وانفصل الأرمينيون في ناغورنو كاراباخ عن أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأودى النزاع الذي أعقب ذلك بحياة نحو 30 ألف شخص.