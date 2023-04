بعد حرق علمها في حفل الافتتاح.. أذربيجان تنسحب من بطولة دولية في أرمينيا (فيديو)

سحبت أذربيجان لاعبيها وممثليها الرياضيين من بطولة أوربا لرفع الأثقال المقامة في أرمينيا، احتجاجا على حرق علمها في حفل الافتتاح، الجمعة.

وقالت أذربيجان إن لاعبيها غادروا أرمينيا باتجاه جورجيا، ثم العودة إلى أذربيجان.

وخلال حفل افتتاح البطولة في العاصمة الأرمينية يريفان، ولدى استعراض أعلام البلدان المشاركة على المنصة، تقدم شاب نحو الفتاة التي ترفع علم أذربيجان دون أي تدخل من أفراد الأمن، وأخذه من يدها وأشعل فيه النار.

Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.

The 🇦🇿 team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv

— The Azeri Times (@AzeriTimes) April 15, 2023