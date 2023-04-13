ريال مدريد يقترب من المربع الذهبي لأبطال أوربا بعد الفوز على تشلسي (فيديو)

اقترب ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على ضيفه تشلسي الإنجليزي، مساء الأربعاء.

وافتتح كريم بنزيما التسجيل للريال في الدقيقة 21 من المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني.

وفي الشوط الثاني، لعب تشلسي بعشرة لاعبين بعد طرد تشيلويل في الدقيقة 59.

وأضاف أسينسيو، الذي شارك كبديل، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74.

وأصبح يكفي الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبًا، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (ستامفورد بريدج) الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للدور قبل النهائي في المسابقة التي توج بها في الموسم الماضي.

في المقابل، يتعين على تشلسي الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على منافسه إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بلقبها عامي 2012 و2021.