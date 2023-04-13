بايرن ميونيخ يستبعد ماني من المباراة القادمة بعد الشجار مع ساني

أعلن بايرن ميونيخ، اليوم الخميس، استبعاد ساديو ماني من المشاركة في مواجهة هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بعد غد السبت، كما تم تغريمه ماليًا بسبب اشتباك مع زميله في الفريق ليروي ساني.

واشتبك السنغالي الدولي ماني مع ساني في نهاية المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال النادي في بيان إن القرار “يأتي بسبب سوء سلوكه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوربا أمام مانشستر سيتي، كما سيتم تغريم ماني”.

Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend. — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 13, 2023

ولم يكشف بايرن، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند، أي تفاصيل عن الواقعة أو حجم الغرامة، كما لم يكشف عما إذا كان اللاعب سيخضع للإيقاف في مباريات أُخر أو لا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ماني ضرب ساني في وجهه، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق للفصل بينهما.

وأضافت أن ساني تعرض لقطع في الشفة خلال الاشتباك، وأن بعض الزملاء تدخلوا للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت صحيفة بيلد: إن ماني أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة على ملعب الاتحاد.

وكان ساني موجودًا في القائمة الأساسية لبايرن في اللقاء، فيما جلس ماني على مقاعد البدلاء قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 69.

وكانت هذه هي أكبر هزيمة لبايرن في دوري أبطال أوربا منذ الخسارة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017.

وشارك اللاعبان في التدريبات معًا في وقت سابق اليوم الخميس، ويواجه بايرن منافسه سيتي إيابًا يوم الأربعاء المقبل.

وانضم ماني إلى بايرن في يوليو/تموز 2022، وكان النادي الألماني يأمل في أن يسد الفراغ الذي تركه رحيل مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعرض ماني لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، وحرمته من المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر.