بايرن ميونيخ يستبعد ماني من المباراة القادمة بعد الشجار مع ساني

أعلن بايرن ميونيخ، اليوم الخميس، استبعاد ساديو ماني من المشاركة في مواجهة هوفنهايم ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بعد غد السبت، كما تم تغريمه ماليًا بسبب اشتباك مع زميله في الفريق ليروي ساني.

واشتبك السنغالي الدولي ماني مع ساني في نهاية المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية أمام مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال النادي في بيان إن القرار “يأتي بسبب سوء سلوكه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوربا أمام مانشستر سيتي، كما سيتم تغريم ماني”.

Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend.

