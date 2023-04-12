مانشستر سيتي يهزم البايرن بثلاثية ويضع قدما في المربع الذهبي لأبطال أوربا (فيديو)

وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوربا بفوزه على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3- صفر، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع رودري في الدقيقة 27، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 70، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

ورفع هالاند رصيده إلى 45 هدفا في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي في موسم واحد للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج سيتي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب لكي يعبر إلى المربع الذهبي، في رحلة البحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال.