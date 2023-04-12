الكاف يعين حكما سودانيا لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في أبطال أفريقيا

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم السوداني محمود علي إسماعيل شانتير لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وضيفه الرجاء الرياضي المغربي.

وتأهل الأهلي على حساب الهلال السوداني بعد أن تغلب عليه في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية 3-صفر.

وعقب المباراة بأيام، قال الهلال إنه تقدم بشكوى رسمية للاتحادين الأفريقي والدولي (فيفا) ضد الأهلي بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين.

وقال رامي كمال نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني إنه تم تدعيم الشكوى بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأهلي المصري، النادي الأكثر تتويجا باللقب القاري الرفيع برصيد عشرة ألقاب، في مواجهة الرجاء المغربي.

وتقابل الأهلي مع الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي، وصعد الأهلي بعد الفوز 2-1 في القاهرة والتعادل 1-1 في المغرب.

وبلغ الأهلي نهائي دوري الأبطال في الثلاث نسخ الأخيرة، وفاز باللقب في 2020 و2021 قبل أن يحل وصيفا للوداد المغربي في النسخة الماضية.