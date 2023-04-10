جماهير الوداد المغربي تشعل ملعب “محمد الخامس” بالهتاف تضامنا مع فلسطين (فيديو)

تضامنت جماهير نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم مع القضية الفلسطينية، وأشعلت ملعب محمد الخامس بهتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومتعاطفة مع الشعب الفلسطيني.

وتحت عنوان “فلسطين دومًا في قلوبنا” نشر نادي الوداد المغربي مقطعًا مصورًا لجماهير النادي وهم يهتفون لفلسطين، وتداولت منصات كثيرة ذلك المقطع مشيدة بالجمهور المغربي.

وهتف الجمهور “أوهو أوهو.. القدس لفلسطين، بدموع لميمات (الأمهات) نكتب هذه السطور”.

وجاء ذلك في لقاء استضاف فيه نادي الوداد البيضاوي نادي مولودية وجدة، وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد في مباراة جمعت بين الناديين أول أمس الأحد في إطار الجولة الـ22 من بطولة الدوري المغربي

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهتف فيها جمهور نادي الوداد لفلسطين، ففي أبريل/ نيسان 2022، قامت جماهير النادي بالهتاف بقوة لفلسطين “فلسطين.. فلسطين.. الأقصى الأقصى”، وملأ علم فلسطين المدرجات في ملعب محمد الخامس.

وتعد الجماهير المغربية بشكل عام من أكثر الجماهير العربية تفاعلًا مع القضية الفلسطينية، ففضلًا عن نادي الوداد هتفت جماهير العديد من الأندية المغربية متضامنة مع الفلسطينيين ومنددة بالاحتلال.

وفي كأس العالم قطر 2022، أشعل مشجعون مغاربة المترو بهتاف حماسي لفلسطين، أثناء توجههم إلى مباراة منتخبهم مع إسبانيا.

ورفع المشجعون علم فلسطين بجانب العلم المغربي، وهتفوا جميعًا “القدس لفلسطين” وأنشدوا أهازيج أخرى.

"القدس لفلسطين".. مشجعون مغاربة يشعلون مترو الدوحة بالهتاف أثناء توجههم لمتابعة مباراة منتخبهم مع إسبانيا#الجزيرة_مباشر #كأس_العالم_قطر2022 #المغرب_إسبانيا pic.twitter.com/0zQmHO3EvC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022

وتعرّض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من قوات الاحتلال استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلي بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، وجرى اعتقال المئات، وإبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.